阿BEN回應過去與楊丞琳一段情　祝福她身心健康平安

記者葉文正、蔡琛儀／台北報導

Makiyo（川島茉樹代）日前上薔薔Podcast節目爆料「某位當年一起出道的女星紅了之後不認人」，更承認就是楊丞琳，對此楊丞琳也做出反擊：「此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」但今天Makiyo再爆楊丞琳曾跟阿BEN在一起，對此阿BEN也提出自己看法，並沒有躲閃。

▲楊丞琳不斷被爆料。（圖／翻攝臉書）

Makiyo今天透露，當年楊丞琳的確常常去她家，吃喝她們也都會付錢，但是沒被楊丞琳請過。更加碼爆料，楊丞琳跟阿BEN交往的舊歷史，對此阿BEN雖然已婚，仍大方回應。對此唱片公司經紀人則表示不再回應。

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▲阿BEN目前有愛妻徐小可。（圖／翻攝臉書）

阿BEN今選擇面對，並表示：「真的抱歉，對於以前的事情我不想再多談，如果要說任何事，我會選擇當下說，既然以前不說，現在我也不會說，現在無端端的再拿出來說不是很怪嗎？衷心的祝福朋友們在演藝事業上都能順遂，身心靈也都能健康平安，這樣就夠了。謝謝諒解。」

▲Makiyo。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

阿BEN最近積極準備市壯運棒球賽，平常也都照顧好老婆小孩，目前定居台中，只不過陳年情史今天被爆出來，阿BEN也感到相當無奈，因為不管承不承認都尷尬，只好以不談來面對。