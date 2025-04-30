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阮經天被指「放蕩不羈」嚴肅回應：不要貼標籤　親吐「天嫂」身份

記者蕭采薇／台北報導

41歲金馬影帝阮經天電影《周處除三害》狂掃30億台幣票房，他因該片再創事業巔峰，但卻也在此時經歷母親離世。時隔近一年，久未公開露面的阮經天30日出席公益記者會，談及母親離世即將滿一年，他感性表示：「該做的都會做。」目前家中三隻貓咪成為他最大的責任。

▲阮經天出席公益活動 。（圖／記者蕭采薇攝）

▲阮經天出席公益活動 。（圖／記者蕭采薇攝）

阮經天出席公益活動，呼籲關心更生少年，他以影集《混沌少年時》為例，感性表示：「如果有人願意拉他們一把，或許他們的生命就會不一樣。」而受訪時，有電視媒體詢問他年少「放蕩不羈」的經歷，阮經天聽及此，嚴肅表示：「人都有叛逆的時候，但我不會放蕩不羈形容別人，貼上這樣的標籤很容易，但要撕下很難。」

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他笑說，雖然有點像說教，但的確是他步入不惑之年後的體悟。阮經天坦言，這一路經歷意氣風發、鬱鬱寡歡 ，慢慢變成現在的舒服狀態，心得就是：「演藝路這麼長，要對自己誠實。」不要被煩躁的情緒影響，也知道人生絕不會一帆風順，但已經知道「每件事都有他的意義」。

▲阮經天出席公益活動 。（圖／記者蕭采薇攝）

▲阮經天出席公益活動 。（圖／記者蕭采薇攝）

阮經天雖然未公開現身，但在被路人捕捉，連去騎重機都常會被拍照。包括之前去日本滑雪度假，也是一路被要求合照。阮經天說：「我覺得有人認得你，很幸福的事情。」他也在雪場遇到「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），阮經天笑說：「我有跟他說『HI！Chris』，他很友善跟我揮手，我就跟我弟追著他滑下去。」

不過他先前被週刊拍到身邊有女子陪伴，阮經天澄清「就是朋友」，並無奈表示：「不能每次我身邊出現女生就說是女友，那位就是朋友，兩家人認識，但對方不是公眾人物。」至於「朋友」還在嗎？阮經天回答：「沒有什麼在不在的問題，朋友不是一直都在嗎？」

▲阮經天出席公益活動 。（圖／記者蕭采薇攝）

▲阮經天出席公益活動 。（圖／記者蕭采薇攝）

此外，因2018年因性侵入監服刑的鈕承澤，今年初假釋出獄。被問及此事，阮經天透露有與豆導聯繫，「畢竟是師傅、老朋友，我跟他聯繫也是很正常的一件事，其他的你們可以問他。」

 

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