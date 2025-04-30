雨中激吻「水往嘴裡灌還牽絲」　女星八點檔首演反派…曝私下心態

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情持續高潮迭起，除了正派角色的命運牽動人心，劇中飾演反派「千晶」的亮眼新星徐千京，其精湛的舞技和充滿魅力的角色設定，也成功吸引大批觀眾目光。徐千京分享了首次拍攝吻戲的緊張心情、挑戰反派角色的新鮮體驗，以及面對網路評價的真實心聲，展現出專業演員的敬業與謙虛。

▲徐千京在《好運來》首度獻出親密對手戲。（圖／民視提供）

談到劇中與曾子益的親密對手戲，徐千京坦言這是她的「第一次」，更是第一次挑戰尺度如此大的演出，讓她直呼「超級緊張」、「真的很怕自己做得不好，不知道要怎麼做才能讓畫面漂亮，很希望呈現出唯美的感覺。」幸好對手演員曾子益非常專業且貼心，不斷引導她入戲，劇組人員也溫柔地安撫她的情緒，讓她逐漸放鬆心情。

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▲徐千京在《好運來》首度獻出親密對手戲。（圖／民視提供）

其中一場浪漫卻又狼狽的雨中吻戲，更讓徐千京印象深刻「因為要在雨中講話和接吻，水車的水一直往嘴巴裡灌，後來流出來還牽絲，畫面非常明顯」，但為了拍攝順利，她透露自己只能硬著頭皮把水「喝」進去，敬業程度可見一斑。

▲徐千京在《好運來》首度獻出親密對手戲。（圖／民視提供）

對於首次挑戰反派心機角色「千晶」，徐千京興奮地表示「很新鮮、很好玩」，她認為演員最有趣的地方，就是能夠在戲劇中體驗不同的人生，嘗試許多生活中無法做到的事情，這也是演員的專屬權利。這個與她本身性格截然不同的角色，更讓她有機會挖掘自己不同的面向，挑戰在表演上的各種可能性，對她而言是「很大的挑戰」。

▲徐千京在《好運來》首度獻出親密對手戲。（圖／民視提供）

隨著戲劇熱播，網路上的評價也隨之而來。徐千京展現出成熟的態度「我完全不會走心，也很欣然接受大家的批評與指教。」她將這些聲音視為進步的動力，並告訴自己要更加努力，做得不好的地方要加油改善，好的部分則會繼續維持。她也真誠地感謝觀眾如此用心觀看她的演出並給予建議。

▲徐千京在《好運來》首度獻出親密對手戲。（圖／民視提供）

從小就熱愛戲劇的徐千京透露，大學和研究所也都選擇了戲劇相關科系，將表演視為自己的專業。如今有機會加入民視八點檔的演出，她更是全力以赴。最讓她感動的是，平時不看八點檔的父母，為了她的演出，每天都準時收看，還熱情地向親朋好友分享劇情，成為她最忠實的粉絲，給予她莫大的鼓勵與支持。

▲徐千京在《好運來》首度獻出親密對手戲。（圖／民視提供）