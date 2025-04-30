蔡英文受訪「蔡阿才亂入」畫面萌翻！　監製：你覺得習近平有可能嗎？

記者蕭采薇／台北報導

由美國導演葛靜文（Vanessa Hope）執導的紀錄電影《看不見的國家》，以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物。受訪時，愛貓「蔡阿才」意外入鏡的畫面也引起討論。監製馮賢賢30日出席「國片起飛，能量無限」活動時，笑說，這樣的畫面不太可能出現在男性領導人的訪問中，「你覺得習近平可以嗎？」

▲《看不見的國家》美國導演葛靜文，近距離貼身採訪蔡英文。（圖／海鵬提供）

《看不見的國家》敘述台灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法化，及追求台灣人身分認同的發展過程。導演葛靜文於2016年見證了台灣人選出首位女總統的創舉，當看見螢幕打出「我們是台灣人」，觸動她決定拍攝這部電影，「我深受台灣人民的啟發。」

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片中蔡英文講話被愛貓打斷，她無奈又寵溺的說：「我們得重來了。」畫面讓觀眾忍俊不禁，監製馮賢賢30日出席「國片起飛，能量無限」活動時說，可以進總統府拍攝是一件非常困難的事，「我們需要很多的時間跟拍，也需要協調，因為是到總統的官邸，去拍兩次貓就出現了，我一開始是覺得鏡頭很可愛，觀眾也會對那個鏡頭有感覺。」

▲紀錄片《看不見的國家》蔡英文愛貓「蔡阿才」意外入鏡。（圖／翻攝自YouTube／看不見的國家）

馮賢賢也表示：「你想想看，如果是男性，他的狗他的貓是不會被允許出現在鏡頭裡的。你覺得習近平可以嗎？他不會養狗，也不會養貓。」《看不見的國家》近距離貼身採訪蔡英文，並記錄蔡英文八年總統住院內、台灣的身份認同及民主發展，包括如何採取堅定立場、面對中國侵略軍事和乾涉內政。葛靜文甚至還走進總統官邸，拍攝蔡英文居家生活的溫暖一面。

▲《看不見的國家》監製馮賢賢，30日出席「國片起飛，能量無限」活動。（圖／記者湯興漢攝）