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《比天堂還美麗》必看6大亮點！比《苦盡》還好哭　有養毛孩的絕對淚崩

韓劇《比天堂還美麗》必看6大亮點！比《苦盡柑來》還好哭，有養毛孩的人撐不過5秒絕對淚崩

▲《比天堂還美麗》一開播就衝上Netflix冠軍。（圖／取自netflixtw IG、翻攝自Netflix）

圖文／CTWANT

比《苦盡柑來遇見你》還好哭的韓劇《比天堂還美麗》一開播就衝上Netflix冠軍！金惠子與孫錫久上演相差50歲的「奶孫戀」。本劇是一部超越現實生活的浪漫喜劇，講述以80多歲高齡來到天堂的李海淑（金惠子飾），與回到30多歲年輕時期模樣的丈夫高樂俊（孫錫久飾）重逢的故事，整部影集帶來歡笑、溫暖以及感動。

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《比天堂還美麗》必看6大亮點：劇情溫暖動人，聚焦生命與愛

《比天堂還美麗》以生命議題為主軸，講述面對疾病與失去時，如何學會愛、原諒與重新活下去。劇情真摯細膩，帶給觀眾滿滿療癒力量，許多網友紛紛表示才哭完《苦盡柑來遇見你》，又來一部只看預告就會哭瞎的韓劇真的受不了啊！尤其是有養毛孩的人拜託要先準備好兩大包衛生紙。

韓劇《比天堂還美麗》必看6大亮點！比《苦盡柑來》還好哭，有養毛孩的人撐不過5秒絕對淚崩

▲《比天堂還美麗》以生命議題為主軸。（圖／翻攝自Netflix）

《比天堂還美麗》必看6大亮點：主演陣容實力堅強

國寶級影后金惠子、孫錫久、韓志旼、李姃垠等主要角色皆為實力派演員，將角色情感層次詮釋得非常到位，讓觀眾容易代入感情。每個角色都有自己獨特的故事，無論是主角還是配角，都有鮮明的人格魅力，讓人不自覺投入他們的喜怒哀樂，一週追兩集真的太難熬。

韓劇《比天堂還美麗》必看6大亮點！比《苦盡柑來》還好哭，有養毛孩的人撐不過5秒絕對淚崩

▲《比天堂還美麗》主角群。（圖／取自jtbcdrama IG）

《比天堂還美麗》必看6大亮點：畫面唯美，宛如電影質感

全劇取景精緻，無論是自然景觀還是室內布景，都充滿詩意與美感，每一幕畫面都像是精心拍攝的海報，光是視覺就非常享受，不得不佩服韓劇的拍攝功力真的超到位。另外配樂也選得非常細膩，搭配劇情情緒轉折，讓故事的溫度更加飽滿，讓觀眾不自覺跟著音樂一起沉浸其中。

韓劇《比天堂還美麗》必看6大亮點！比《苦盡柑來》還好哭，有養毛孩的人撐不過5秒絕對淚崩

▲劇中每一幕畫面都像是精心拍攝的海報。（圖／取自jtbcdrama IG）

《比天堂還美麗》必看6大亮點：爆紅的搶眼配角貓貓索尼亞

還未開播前就被飾演貓貓的崔熙真吸引，崔熙真飾演李海淑的傲嬌愛貓，以人類的形象出現在天堂，在天堂就一直盯著李海淑看，後來刻意在李海淑面前把水瓶弄倒才被認出來，這段影片曝光後也讓她成為韓國討論度最高的女演員，她演過多部作品比如《雪降花》、《摸心第六感》、《大力女子姜南順》、《篡位》出道前在學校憑藉高冷絕美外型已經是風雲人物，相信在演出索尼亞之後一定會星運大開，期待之後看到更多崔熙真。

韓劇《比天堂還美麗》必看6大亮點！比《苦盡柑來》還好哭，有養毛孩的人撐不過5秒絕對淚崩

▲崔熙真飾演貓貓索尼亞的人類型態。（圖／翻攝自Netflix）

《比天堂還美麗》必看6大亮點：金句頻出，引發共鳴

劇中有許多觸動人心的台詞，像是「有些告別，是為了更好地重逢」、「我們不是活著才愛彼此，是因為愛，才真正活過」、「就算明天無法再見，我也想把今天的所有溫柔都給你」、「比血緣更堅韌，更可怕的，是緣分」，每一句都讓人感同身受，療癒又感人。

韓劇《比天堂還美麗》必看6大亮點！比《苦盡柑來》還好哭，有養毛孩的人撐不過5秒絕對淚崩

 ▲《比天堂還美麗》金句引共鳴。（圖／取自jtbcdrama IG）

《比天堂還美麗》必看6大亮點：死亡教育，學會告別也懂得珍惜

這部劇讓人直視死亡哭點滿載，這部劇情沒有美化死亡主要是用幽默溫暖的手法，讓我們不禁想著如果生命有限該如何好好活著？如果我們知道何時會死亡，還會選擇目前這樣的生活方式嗎？還有導盲犬、貓貓等毛孩都以人形等待著主人那幾幕更讓人懂得生命雖短暫，但愛永遠不會消失。

韓劇《比天堂還美麗》必看6大亮點！比《苦盡柑來》還好哭，有養毛孩的人撐不過5秒絕對淚崩

▲（圖／取自jtbcdrama IG）

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