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廖峻家屬把楊小姐列探病黑名單！　經紀人認「看新聞才知他離婚」

記者黃庠棻／台北報導

72歲資深男星廖峻日前因三度中風送醫急救，被醫師判定為腦出血，一度住進加護病房，所幸經過治療過後，已在23日轉入普通病房，目前仍在住院觀察中。怎料，今（30）日有週刊爆料廖峻的兒子廖錦德與他的助理楊小姐槓上，雙方將對簿公堂，對此廖峻經紀人也做出回應。

▲廖錦德曝廖峻中風當時情形。（圖／翻攝自臉書／廖峻/ 錦德）

▲廖峻日前三度中風緊急送醫。（圖／翻攝自臉書／廖峻）

廖峻經紀人蔣少稍早接受《ETtoday星光雲》採訪，透露自己與廖峻合作至今已有8個月，在這段期間內完全沒有看到對方的子女、前妻陪伴在側，每次談論工作都只有廖峻本人與貼身助理楊小姐陪伴，而廖峻在8個月內也只提過一次兒子廖錦德，當時只淺淺地說道「我帶他去拍《戲說台灣》」僅此而已。

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▲▼廖峻擁有無數戲劇代表作。（圖／翻攝自臉書）

▲廖峻經紀人接受訪問。（圖／翻攝自臉書）

不僅如此，蔣少也透露廖峻在工作的8個月以來，鮮少提到家務事，也從沒正面公開結束50年婚姻的消息，只有淡淡地說道「我現在是黃金單身漢」，而經紀人當下也認為廖峻只是在開玩笑，回應「那我們出去玩了」，他低調表示「峻爸離婚我也是今天看新聞才知道」。

▲廖峻已打完第一劑莫德納疫苗。（圖／翻攝自Facebook／廖峻/錦德）

▲廖峻經紀人接受訪問。（圖／翻攝自臉書）

此外，廖峻經紀人在工作上與他的助理楊小姐有許多接觸，坦言女方負責廖峻看病、回診的生活事宜已7年，要安排行程都要跟對方對接，避開廖峻到醫院的時間，而他也透露前幾天與女方通話時，才得知楊小姐正在警局做筆錄，也在這時得知廖錦德提告的消息。

▲錦德曝光爸爸廖峻身體現況。（圖／翻攝自臉書／廖峻/ 錦德）

▲廖峻經紀人早知廖錦德提告楊小姐。（圖／翻攝自臉書）

至於廖峻最新病況，蔣少透露自己在把廖峻送到醫院之後，他與楊小姐兩人都被家屬列入「黑名單」，家屬告知醫護人員要把兩人隔離在病房外，不得進入病房探視，因此目前經紀人與助理對於廖峻的現況都不清楚，坦言「我們也只能透過新聞跟廖錦德的發文關心峻爸」。

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