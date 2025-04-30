遭控把廖峻當ATM「兒子怒發聲明反擊」！　列助理偷竊3罪狀正式提告

記者田暐瑋／綜合報導

72歲資深男星廖峻日前因三度中風送醫急救，被醫師判定為腦出血，兒子廖錦德也在旁照料。30日週刊接獲助理楊小姐爆料，稱錦德把爸爸當提款機，對此，錦德稍早也發文反擊，已對楊小姐提告竊盜。

對於遭爸爸助理楊小姐爆料養尊處優，只會跟父親拿錢，廖錦德30日在IG發文反擊：「是的，我已提告竊盜。楊小姐持有我父親所有私人物品不歸還，入侵我父親住所。我父親進醫院後也遭人盜領，這一切有憑有據。可對簿公堂，面對不講情、不講理的人，我只好跟妳講法律。」

▲廖峻三度中風，兒子錦德陪在一旁照料。（圖／翻攝自Facebook／錦德）



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至於其他家庭糾紛，廖錦德表示：「我期待這些指控一樣有憑有據，不要賴給暫時無法表達的病人。至於先前我父親醫藥費用也是有憑有據的家人承擔，其他後續由律師發聲明。」

廖錦德23日透過社交平台向大眾證實父親廖峻的病情已有好轉，並已轉至普通病房，他感謝所有支持者的關心，並表示廖峻目前沒有生命危險。此前，廖峻就曾兩度中風，第一次是在2017年，當時他致電給擔任營養師的女星許瓊月，表示自己頭暈，對方立刻要他去急診，才得知是中風。第二次中風是在2018年，當時廖峻到製作公司泡茶，突然出現步伐不穩、手腳無力等症狀，量血壓一度高達170，為此立刻就醫。

▲廖峻兒子錦德曝爸爸病況。（圖／翻攝自臉書）

