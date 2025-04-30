記者劉宜庭／綜合報導

近日名人人設翻車事件頻出，再度掀起話題。主播出身的劉芯彤今（30日）發文分享她在新聞圈、綜藝圈工作的經驗，親曝「反差系人物」在螢光幕前後判若兩人，不論是主播還是藝人，都曾讓她大開眼界。

劉芯彤在貼文中寫道：「現在的人，是不是都太忙著經營人設，忘了真實的自己是什麼模樣？」她直言，自己在新聞圈混了十幾年，還曾短暫轉戰綜藝圈兩年，深知幕前幕後落差的存在。

▲劉芯彤曾經短暫跳槽綜藝圈。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）

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劉芯彤舉例，曾遇過一位外型甜美、以親和力著稱的女主播，「螢光幕前講話輕聲細語、笑容滿分；但一下節目，馬上變身八點檔反派，專門編排同事的不是，還會組小圈圈群組專講同事壞話。」讓她直言：「你如果只看鏡頭，絕對會以為她連罵人都會用撒嬌語氣。」

藝人更是如此。劉芯彤透露，有些藝人在節目上談吐得體、滿腹學識，但一下鏡頭面對工作人員卻瞬間變臉，「態度冷到像在開冷氣」，落差大到令人懷疑人生。

劉芯彤也觀察到，這樣的現象過去就存在，只是近年來被放大的頻率變高，「或許就像唐綺陽老師說的，今年是業力引爆年，凡是見不得光的，包裝得太過的，都有機會被翻牌。」最後，她自嘲家人眼中的她也有雙面，公司是邏輯清楚、幹練認真的職場女性，但回到家立刻切換成「躺平模式」，最常說的話是「老公～幫我倒水」，還偶爾沒來由生氣，讓老公笑稱她遲早會面臨「人設崩壞危機處理」。

▲劉芯彤笑稱最沒有人設的是貓咪。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）

劉芯彤也幽默補充，家中最沒有「人設」的就是貓，整天傲嬌做自己，「也許這樣活著，才是最真實的樣子。」