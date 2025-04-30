72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐…被錦德提告

▲廖峻早年靠秀場發跡，後轉戰演藝圈拍戲，如今卻3度中風臥榻病床。廖峻離婚時，兒子廖錦德為房產傳簡訊給爸爸。（圖／翻攝自澎澎GO GO GO臉書、楊小姐提供）

圖文／鏡週刊

廖峻因3度中風緊急送醫，所幸搶救及時撿回一命。然而，本刊接獲獨家消息指出，早年靠秀場打拚賺進大筆財富、置產有成的廖峻，其實與結縭近半世紀的妻子早已貌合神離，中風7年來不見子女、妻子在旁照顧，現已72歲的他去年底更悄悄簽字離婚，婚姻正式劃下句點。

72歲的廖峻中風7年，身旁除了外籍看護，傳有一位「認識多年的女助理」幫忙協助生活起居，就連這次中風送醫，也都是她以「主要照顧者」身分出面簽下急救同意書，才救回他一命。之前有傳廖峻與老婆各過各的，這位女友人與廖峻的關係，更引來他的親友產生敵意，甚至近來還被告上法院，她是照顧廖峻長達7年的楊小姐。

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▲楊小姐因為深受廖峻信任，代管一包重要物件，卻因此遭其兒子廖錦德提告。（圖／鏡週刊提供）

楊小姐另外也向本刊坦言，確實知道廖峻跟老婆的關係「沒有很好」，甚至在他中風住院之後，老婆連幾千元的房屋稅、地價稅金都不願繳；直到廖峻輾轉拿到繳費單，才請人幫忙繳清。

▲廖峻（前排右一）昔日與兒子廖錦德（後排左一）等家人和樂聚會，卻在去年離婚，結束與前妻（前排左二）約50年的婚姻。（圖／翻攝自錦德IG）

早在7年前，廖峻第一次中風、住進關渡醫院3個月，就已感到如此淒涼，因為在他出院時，沒有家人願意支付他的醫藥費，甚至因此吵起架來。當時廖峻小孩與他老婆互推責任，楊小姐感慨地說：「廖大哥（廖峻）是病人，還得叫女兒去跟她媽媽說用內湖房子做貸款，最後才借了200萬元。」

▲廖峻（左二）愛熱鬧，拍《天下第一味》時與演員互動熱絡。（圖／翻攝自錦德IG）





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