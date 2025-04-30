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男神丹尼爾森李遇「大停電」　《復活劫》目睹妻子變活屍大崩潰

記者蕭采薇／綜合報導

日前進軍好萊塢的「北歐男神」安德斯丹尼爾森李（Anders Danielsen Lie），最近在新片《復活劫》（Handling the Undead）飾演一名頗受歡迎的脫口秀演員，卻在某夜表演結束後得知妻子出了嚴重車禍、性命垂危，就在他趕赴醫院時遇上了「奧斯陸大停電」，妻子竟奇蹟般死而復生。

▲男神丹尼爾森李遇大停電《復活劫》目睹妻子變活屍大崩潰。（圖／海鵬提供）

▲男神丹尼爾森李在《復活劫》目睹妻子變活屍大崩潰。（圖／海鵬提供）

最驚人的是，片中他死而復生的妻子竟然是一具活屍，並在他面前將一隻兔子活活掐死，讓直面生死的丹尼爾森李當場大崩潰，撕心裂肺演出令人震撼。

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安德斯丹尼爾森李出生於挪威奧斯陸，集演員、音樂家與全職醫生三種身分。他11歲以電影處女作《赫爾曼》（Herman）榮膺巴黎電影節影帝，代表作更有《八月三十一日，我在奧斯陸》、《世界上最爛的人》等片，並以後者勇奪「挪威奧斯卡」阿曼達獎最佳男配角。有趣的是，銀幕上優雅帥氣的丹尼爾森李，私下竟是一位全職醫師，一度被笑稱是「被醫生耽誤的影帝」，實力派演技有目共睹。

▲男神丹尼爾森李遇大停電《復活劫》目睹妻子變活屍大崩潰。（圖／海鵬提供）

▲男神丹尼爾森在《復活劫》目睹活屍妻子掐死兔子。（圖／海鵬提供）

這部震驚影壇的北歐活屍電影《復活劫》，改編自電影《血色入侵》作者約翰傑維德倫德維斯特（John Ajvide Lindqvist）的小說新作〈斯德哥爾摩復活人〉，並由他親自編劇。劇情描述：脫口秀演員大衛（安德斯丹尼爾森李 飾）與妻子伊娃和一對兒女，一家四口過著幸福的日子。

▲男神丹尼爾森李遇大停電《復活劫》目睹妻子變活屍大崩潰。（圖／海鵬提供）

▲丹尼爾森李目睹妻子變活屍大崩潰，《復活劫》揪心戲引發觀眾共鳴。（圖／海鵬提供）

但連日的異相卻讓心煩意亂的伊娃遇上死亡車禍，並在奧斯陸大停電之際竟然死而復生。本想大肆慶祝的大衛，卻目睹已成活屍的妻子，親手掐死兒子的寵物兔子，當場崩潰大哭。丹尼爾森李一場全家在醫院團圓、卻最痛徹心扉的戲，徹底呈現他確定失去妻摯愛子時的糾結與無助，精湛演技助《復活劫》勇奪日舞影展評審團特別獎，更稱霸「挪威奧斯卡」阿曼達獎4項大獎，成為最大贏家。

▲男神丹尼爾森李遇大停電《復活劫》目睹妻子變活屍大崩潰。（圖／海鵬提供）

▲安德斯丹尼爾森李在《復活劫》飾演一名頗受歡迎的脫口秀演員。（圖／海鵬提供）

值得一提的是，安德斯丹尼爾森李是電影《復活劫》第一個敲定的演員。導演蒂亞希維斯頓達（Thea Hvistendahl）在讀完原著小說〈斯德哥爾摩復活人〉後，立刻堅持邀他來飾演「大衛」，並直言「那種面對摯愛復活的美麗而不安，只有他能演。」《復活劫》將於4月30日全台上映。

▲男神丹尼爾森李遇大停電《復活劫》目睹妻子變活屍大崩潰。（圖／海鵬提供）

▲丹尼爾森李《復活劫》死而復生的妻子，竟然是一具活屍。（圖／海鵬提供）

 

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