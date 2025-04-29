范宸菲向柯大堡討教台語主持經驗　學饒舌、歌仔戲演繹詩作

記者葉文正／台北報導

台灣第一個台語文學行腳節目《文學跳曼波》將於4/29(二)開播。為了展現文學多元面貌，節目邀請創作歌手擔任主持人，透過文學與音樂的結合，要帶給觀眾新的文學視角。主持群包含外景經驗豐富的柯大堡、兼具歌手演員多重身分的范宸菲、PIA吳蓓雅、克里夫、林助家將於各集輪番上陣，與台灣作家走踏啟發創作的土地人文。

▲柯大堡(左)主持台語外景節目。（圖／公視台語台提供）

首集登場主持人范宸菲將拜訪文學家林淇養──向陽，跟隨向陽的腳步四處探索。本身非常好學的范宸菲難掩接到節目主持的開心，為了每一集拜訪的文學家認真地閱讀了所有作品，在每一集主持任務中，也將閱讀後的感受轉譯獻唱。

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▲范宸菲首度以台語主持節目。（圖／公視台語台提供）

首次挑戰全台語主持，對范宸菲並不輕鬆。她坦言，不同拍戲或歌唱有固定台詞可依循，主持節目仰賴即時反應與流暢表達。為了能更精準、道地地使用台語，范宸菲跟熟悉的台語老師請教，也積極向主持前輩柯大堡討教經驗。宸菲表示，大堡非常熱心分享自身經驗，總是問一答十，包括如何掌握節目節奏、控制流程、並分享自己的提問技巧及如何帶動氣氛等行腳主持人基本功，讓范宸菲獲益良多。

熟悉外景節目的柯大堡擔任最多集數的主持工作，原以為自己跟台灣文學毫無關聯，直到開始拍攝，走訪多位文學家的生活場域，才知道台灣文學與我們的生活非常貼近。做為音樂創作者，柯大堡深受啟發已經創作了超多創作曲，就等著合適的時機製作專輯。范宸菲也為《文學跳曼波》量身打造數首歌曲。她透露，若未來發行第二張母語專輯創作都將收錄其中，請樂迷們拭目以待。

在行旅中，范宸菲也與饒舌歌手王水源學習《咬舌詩》饒舌版本，王水源分享初讀到向陽老師詩作＜咬舌詩＞台語華語穿插的文字，就興起要將作品表現出來的念頭。為了更協調地進入作品的FLOW，王水源還強調手勢也要一起練習，范宸菲在手嘴並用之下，終於順暢地挑戰成功。

在饒舌的另一端，范宸菲也邀請歌仔戲大前輩唐美雲和向陽暢聊＜我有一個夢＞的跨界合作經驗。更在現場和唐美雲學習用台語詩句轉調成歌仔戲，唐美雲還幽默地說，等她可以整本詩集用台語轉成歌仔戲調時，就能加入歌仔戲團了！

《文學跳曼波》將於4/29開播，每週二於公視台語台播出，除了向陽、還拜訪了宋澤萊、劉克襄、廖鴻基、楊富閔等不同風格、不同世代的台灣文學作家，邀請觀眾朋友一同跟隨音樂創作主持人的腳步，輕鬆認識臺灣文學，引領觀眾穿梭臺灣文學地景，與作家、文學家展開跨世代對話。