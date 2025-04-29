胡宇威曬親密合照「甜喊love」放閃陳庭妮！　依偎老婆慶36歲生日

記者顧齊祐／綜合報導

藝人胡宇威和陳庭妮在經過多年低調戀愛後，於2023年7月在紐約完成婚姻登記。最近，正值陳庭妮36歲生日，胡宇威特別透過社群平台分享了一張充滿愛意的合照，並附上生日祝福。

▲胡宇威和陳庭妮低調戀愛多年，於2023年完成結婚登記。（圖／翻攝自Facebook／胡宇威 Geo Fans Club ）



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照片中，陳庭妮穿著白色無袖上衣，搭配圓頂草帽，展現出她的優雅氣質。胡宇威則戴著鴨舌帽，身穿白色上衣，親密地靠在她身邊，兩人充滿甜蜜氛圍。胡宇威在貼文中寫道「Happy Birthday love，今天是你的日子」，簡短卻充滿愛意。

▲胡宇威親密靠在陳庭妮身邊，充滿甜蜜氛圍。（圖／翻攝自Facebook／胡宇威 Geo Fans Club ）



而在之前的訪談中，陳庭妮曾被問到婚禮計畫，她表示婚禮並非他們人生中的首要大事。她透露「我們就想說現在這樣也很好，當然未來哪一天天時地利人和，也是覺得有可能發生的」。至於生育計畫，陳庭妮則說「要看寶寶什麼時候來」，目前她的重心是保持身心靈健康，享受快樂生活。

▲陳庭妮曾表示，婚禮並非夫妻倆的人生大事。（圖／翻攝自Facebook／胡宇威 Geo Fans Club ）