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八仙塵爆救援實事改編！戴立忍演慈濟院長　邱凱偉對戲興奮到忘詞

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《院長爸爸》將於5月12日首播，劇情講述台北慈濟醫院救治八仙塵爆傷患的真實故事，由戴立忍與莫允雯領銜主演，醫師群邱凱偉、張捷、蘇達今（29）日出席媒體茶敘，公開分享拍戲時的趣事。

▲邱凱偉、張捷、蘇達出席《院長爸爸》媒體茶敘。（圖／大愛電視提供）

▲張捷（左起）、邱凱偉、蘇達出席《院長爸爸》媒體茶敘。（圖／大愛電視提供）

邱凱偉飾演副院長徐榮源，對手戲最多的就是飾演院長的戴立忍，他忍不住告白「這一直是我夢寐以求想要合作很棒的演員」，整齣戲合作下來，演到一種很鬆的感覺，就是所有演員在追求的，大家在一旁看也都在學習。

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▲邱凱偉、張捷、蘇達出席《院長爸爸》媒體茶敘。（圖／大愛電視提供）

▲張捷（左起）、邱凱偉、蘇達出席《院長爸爸》媒體茶敘。（圖／大愛電視提供）

不僅如此，邱凱偉也發現戴立忍手機螢幕壞了，也都是自己換，會鑽研到底的這種精神，用在導戲、演戲上，無論戲裡戲外，邱凱偉對戴立忍的評價就是「淋漓盡致」。他也透露兩人對戲時，自己都會覺得很興奮「常常我都會忘記我是在演戲，常常會想我是觀眾，好自然」，有時侯對戲都會對到忘我，變成一個觀眾，入神的忘了自己該接詞了。

▲邱凱偉、張捷、蘇達出席《院長爸爸》媒體茶敘。（圖／大愛電視提供）

▲邱凱偉分享拍攝《院長爸爸》花絮。（圖／大愛電視提供）

回憶有一場戲戴立忍叫錯病患名字，邱凱偉戴著口罩都快笑場，沒想到對方一直到全部演完後才發現，跟導演說「我剛才那一場是不是講錯名字」。

▲邱凱偉、張捷、蘇達出席《院長爸爸》媒體茶敘。（圖／大愛電視提供）

▲邱凱偉分享拍攝《院長爸爸》花絮。（圖／大愛電視提供）

張捷在《院長爸爸》飾演牙科部口腔顎面外科主任「許博智」，在跟戴立忍對戲時覺得他「有點嚴肅的感覺，不苟言笑，很專業，但是下戲後整個人是非常親切」，甚至會討論戲劇，給他一些建議，戴立忍對張捷來說「他就是我的偶像一樣」。

▲邱凱偉、張捷、蘇達出席《院長爸爸》媒體茶敘。（圖／大愛電視提供）

▲張捷分享拍攝《院長爸爸》花絮。（圖／大愛電視提供）

而張捷不是第一次拍醫療劇，但卻是第一次在專業的醫療棚拍戲，過程中真的「許博智」醫師也在身旁，有專業的醫師指導動作，緊張的情緒就消失了。

▲邱凱偉、張捷、蘇達出席《院長爸爸》媒體茶敘。（圖／大愛電視提供）

▲張捷分享拍攝《院長爸爸》花絮。（圖／大愛電視提供）

蘇達在《院長爸爸》飾演神經外科主治醫師「黃國烽」，他說自己戲份沒有對到戴立忍「unlucky」，影史生涯中也沒有遇過，但是他覺得最幸運的是可以遇到邱凱偉，而且他第一個作品就是跟邱凱偉拍的，連十五年前兩個人在北海岸拍戲時，蘇達到現在都還記得當時海風吹的感覺。

▲邱凱偉、張捷、蘇達出席《院長爸爸》媒體茶敘。（圖／大愛電視提供）

▲蘇達分享拍攝《院長爸爸》花絮。（圖／大愛電視提供）

蘇達說邱凱偉是他心目中「真正親民的、真正親切的影帝級的演員」，非常友善的對待所有人，而且「是用禮遇、貴賓級的方式在跟我講話」，他覺得兩個人對戲的過程也讓他感覺很溫暖。

▲邱凱偉、張捷、蘇達出席《院長爸爸》媒體茶敘。（圖／大愛電視提供）

▲蘇達分享拍攝《院長爸爸》花絮。（圖／大愛電視提供）

蘇達過去拍的醫療劇都是穿白袍，在診間問診就結束，在劇中是第一次進到手術房，還要操作醫療專業有折射效果的放大眼鏡，戴上後，鏡頭在下方，當所有的護士都是往下看，但是醫師的視線要維持看前方「它太難了，抓不到焦距」跟平常的視覺習慣不同很難克服，覺得自己與世隔離。

大愛劇《院長爸爸》五月十二日起，週一至週五晚間八點，在大愛頻道及大愛劇場YT頻道同步播出。

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