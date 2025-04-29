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畢書盡炸巨肌變身鐵板燒師傅！　親下廚寵粉嗨喊：終於拿到這兩根

▲▼畢書盡化身鐵板燒師傅寵粉。（圖／索尼音樂提供）

▲畢書盡化身鐵板燒師傅寵粉。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

Bii畢書盡日前才結束演唱會，隨即推出新單曲〈生命線〉，作為大愛電視台醫療戲劇《院長爸爸》的片頭曲，為了感謝粉絲一路的支持，他突發奇想選在鐵板燒店舉辦私密感謝派對，化身鐵板燒師父為粉絲下廚，他笑說：「因為我很愛吃鐵板燒，能當鐵板燒師父算是『圓夢』了！」他表示，一直覺得師父拿著兩根鏟子炒出美味的料理很帥，「敲來敲去的聲音讓食物看起來和吃起來都更美味了，今天我終於拿到這兩根，很開心！」笑翻粉絲。

▲▼畢書盡選在鐵板燒店舉辦私密感謝派對。（圖／索尼音樂提供）

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▲▼畢書盡選在鐵板燒店舉辦私密感謝派對。（圖／索尼音樂提供）

▲▼畢書盡化身鐵板燒師傅寵粉。（圖／索尼音樂提供）

Bii當天特別提早到餐廳，和鐵板燒師父學習，平時有下廚習慣的他一學就上手，炒菜、煎魚有模有樣，還特別讓大家夢回北流演唱會，穿上肌肉賁張圖案的圍裙做料理，這位「肌肉大廚」一邊做菜一邊唱歌，讓歌迷又驚又喜，也大讚Bii親手製作的料理好吃。

北流演唱會結束後，Bii畢書盡只給了自己短短兩天時間休息，第三天就去健身房報到，唯一的犒賞就是演唱會後回到家，和太太煮了兩包泡麵一口氣吃完，就開始討論演唱會哪些地方可以更完美，他說：「沒想過演唱會後要大大犒賞自己，吃泡麵就夠了。接著要繼續努力，維持好自己的嗓子和體態。」為了馬上到來的馬來西亞和新加坡演唱會，Bii不敢有絲毫懈怠，持續努力，保持最佳狀態。

Bii畢書盡新歌〈生命線〉，是大愛電視台的醫療戲劇《院長爸爸》的片頭曲，劇情觸及2015年八仙塵爆後的緊急救援、患者與醫護共同承受的痛苦與重建，以及在疫情來襲時不曾退縮的一線英雄。對他而言，這是一首貼近真實生活的作品，他在錄音時反覆重唱多次，希望能透過他的歌聲傳遞觸動人心的情感。他回憶起八仙塵爆發生時，對第一線醫療人員的堅持深感敬佩，在詮釋歌曲時腦中也不斷浮現出家人、朋友與BF們的身影，感謝大家能成為他繼續前行的力量。
 

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