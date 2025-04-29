李程彬被王識賢虧私下像麻雀　抓郭雪芙喊「要振作」女神當場嚇到

記者黃庠棻／台北報導

2025奇幻輕喜劇《成功路上》由李程彬、王識賢、張詩盈、吳翰林、許莉廷、郭子乾、黃奇斌、李之勤、張再興、陳雪甄、洪毓璟、黃登楷共同主演；郭雪芙、鄭楠鐘特別演出。今（29）日該劇舉辦首映記者會，李程彬、王識賢、張詩盈、郭雪芙、許莉廷皆到場出席。

▲《成功路上》舉辦發布記者會，郭雪芙（左起）、許莉廷、王識賢、張詩盈、李程彬皆出席。（圖／記者湯興漢攝）

李程彬、王識賢、張詩盈、郭雪芙、許莉廷今（29）日一同出席《成功路上》首映記者會，李程彬是貫穿整部戲的男主角，也是唯一一個跟所有角色對到戲的演員，他表示雖然自己私底下是個I人，但這次在片場為了拉近跟其他人的距離，都會找話題聊題。

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▲李程彬、王識賢分享拍戲花絮。（圖／記者湯興漢攝）

其中，李程彬在片場聊得最起勁的其中一人，便是在劇中飾演自己父親的王識賢，他表示很常找前輩討教1989年代的故事，讓對方笑虧「他很像麻雀，嘰嘰喳喳的」，而他也在拍完整部戲才得知前輩在片場其實是個很安靜的人。

▲李程彬、郭雪芙分享拍戲花絮。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，郭雪芙在《成功路上》特別演出校花一角，與李程彬有不少感情戲，被問到是否有被男方「像麻雀一樣吵鬧」，她先是露出微笑後回覆「沒有啦，只覺得他很熱情」，更分享了拍攝花絮，表示自己在拍攝時相當緊張，對方會為了分散注意力，抓緊她喊話「妳要振作」，讓她嚇了一跳。