「佩佩豬」媽媽曝三寶性別！倫敦地標「亮粉光慶祝」還拍孕婦寫真

記者劉宛欣／綜合報導

英國超人氣動畫《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）主角「佩佩豬」風靡全球，深受各國的小朋友喜愛，2月官方特地宣布佩佩豬的媽媽懷孕，甚至公開了超音波照片，預產期在今年夏天。時隔兩個月，豬媽媽甚至登上時尚雜誌《Grazia》封面，正式公開第三胎性別為女寶寶，還透露：「佩奇和喬治很快就會有妹妹。」掀起粉絲熱烈討論。

▲《粉紅豬小妹》豬媽媽宣布懷孕後，近日又曝光寶寶性別。（圖／翻攝自X）

在接受英國《Grazia》雜誌採訪時，豬媽媽分享了為新生女兒選擇名字的困難「知道是女孩後，我們的選擇範圍縮小了一些，但彼得、珀西或帕特里克豬似乎不適合女孩。」還提到對於即將成為三寶媽感到興奮、不知所措，目前已經和豬爸爸、佩奇、喬治分享了好消息，兩個孩子都很期待妹妹的到來。

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▲《粉紅豬小妹》在全球都擁有死忠觀眾。（圖／翻攝自X）

為慶祝這一喜訊，倫敦巴特西發電廠的煙囪亮起粉紅色燈光，慶祝豬媽媽第三胎性別揭曉，《粉紅豬小妹》專賣店也舉辦了一場派對。《粉紅豬小妹》特別篇則將於5月3日在YouTube上播出，讓觀眾一同分享這份迎接新成員的喜悅。媽媽豬此前宣布懷孕後，還特別拍攝了一系列向巨星碧昂絲和凱蒂佩芮致敬的孕肚寫真，一系列宣傳活動，都成為社群熱議話題。