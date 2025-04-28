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蘇打綠宣布8月高雄巨蛋開唱！　曝光破例內幕：命運真會算數

▲▼蘇打綠宣布巡演最終場將在高雄巨蛋。（圖／緒風提供）

▲蘇打綠宣布巡演最終場將在高雄巨蛋。（圖／緒風提供）

記者翁子涵／台北報導

蘇打綠26日移師柏林舉辦《二十年一刻》唯一一場擁有交響樂同台演出的限定演唱會，蘇打綠邀請合作十年的指揮 Bernd Ruf 以及德國交響樂團 GermansPop Orchestra 共同演出，指揮Bernd也以中文說出網路迷因句：「高雄升起你！」馨儀連忙翻譯指揮說的是「很高興認識你」，蘇打綠表示去年於柏林重聚時因為指揮的招呼語「高雄升起你！」，開啟了想在高雄演出的念頭，也驚喜宣布《二十年一刻》巡迴演唱會最終站，將於8月9日、10日在家鄉高雄巨蛋一連舉辦二場。

▲▼蘇打綠期待到高雄巨蛋演出。（圖／緒風提供）

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▲蘇打綠期待到高雄巨蛋演出。（圖／緒風提供）

蘇打綠於台北小巨蛋演出後，曾表示二十年一刻演唱會本應於二十週年一年之內完成，如果要破例在二十一歲辦《二十年一刻》演唱會，也只有高雄可以辦到。距離上次登上高雄巨蛋，已是2014年《空氣中的視聽與幻覺》十週年巡演，此次二十週年巡演最終站，剛好也是巡迴的第20站，讓團員笑說：「命運也真會算數啊！」

二十週年回到自己的地盤，蘇打綠也決定在最終站推出三面台的雙舞台特別版，解構四面台魔方設計，利用高雄巨蛋場地優勢，於雙舞台中設置長達二十公尺的四季長廊深入觀眾席，「一加一」的雙舞台配置讓音樂彩繪高雄巨蛋，橫向與縱向舞台以及燈光設計，雙面巨型螢幕交互呼應，視覺層次豐富讓音樂隨四季流轉，打造前所未有的沉浸式體驗。團員們也很期待在高雄巨蛋的最終演出：「要跟全場萬人觀眾一起狂跳！」

蘇打綠《二十年一刻》第20站將落腳高雄巨蛋，更是這段巡迴旅程的最終章，壓軸演出將於8月9日（五）、10日（六）一連兩天登場，為二十週年的里程碑劃下句點，門票將於5月20日下午1點正式啟售。

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