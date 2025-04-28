直擊／NMIXX大巨蛋開球「擔心這點」：粉絲穿過我們耳機應援超大聲！

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團NMIXX連續兩週來台與粉絲見面，27日首度站上臺北大巨蛋開球，成為第一組表演韓團。她們接下台灣第一個代言，28日現身虛擬上網卡品牌記者會，作為敬業代言人，Lily豎起大拇指比讚，廣告台詞講得流暢，逗笑在場所有媒體。

▲NMIXX首度登上臺北大巨蛋。（圖／DJB提供）



NMIXX受邀為球賽開球，一連3首千萬點擊神曲令全場氣氛超沸騰，她們28日出席代言記者會，Jiwoo表示「很榮幸可以在大巨蛋進行賽後表演」，Lily驚呼：「沒料到這麼多粉絲來到現場，粉絲按照應援法為我們歡呼，很開心。」Sullyoon也透露團員們本來很緊張，「在這麼多人面前表演，而且因為場地很大，所以有點擔心監聽耳機聽不清楚怎麼辦，但還好聽得很清楚。」

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不僅如此，NSWER（官方粉絲）的應援聲超大，Sullyoon感動地說：「粉絲應援聲穿過我們的耳機，我對於這次表演很滿意。」海嫄負責投球，人生第一次開球獻給大巨蛋，「我在之前本來很擔心，但練習時選手給予很多幫助，所以我一次都沒有失誤。」

▲NMIXX原本擔心監聽耳機聽不清楚，所幸很清楚，而且粉絲應援聲甚至穿過耳機。（圖／DJB提供）



NMIXX接下台灣首個代言，Lily分享過去的經驗：「之前有一次去海外的時候，可能通訊功能有點問題，3天沒有網路，那時候非常心累。」她敬業地宣傳產品：「但現在不用擔心了！」Bae也秀出新學的中文：「請多多關照，推薦，拜託拜託。」逗笑記者。

▲NMIXX接下台灣首個代言。（圖／DJB提供）



海嫄則透露自己主要使用吃到飽方案，「就像昨天我們要透過螢幕回看表演，還有要下載影片且需要高畫質，所以需要大容量的。」Lily也說：「因為經常需要進行直播尤其是在海外進行直播常常很卡，我們會覺得很難過，但這時候使用eSIM卡就可以流暢地使用網路覺得很棒很開心。」親身試用產品推薦給廣大粉絲。