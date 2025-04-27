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60歲林隆璇升格博士！　曝光「超狂新計畫」：領先全台

▲▼林隆璇宣布將領先全台設立《AI音樂數位科技學分學程》。（圖／林隆璇本人提供）

▲林隆璇宣布將領先全台設立《AI音樂數位科技學分學程》。（圖／林隆璇本人提供）

記者翁子涵／台北報導

60歲歌手林隆璇目前擔任台南應用科技大學流行音樂學系主任的他並持著學海無涯的精神，不僅將於六月從攻讀四年的政大教育應用學系博士班順利畢業正式成為「教育博士」，更把自身教學領域跟AI新科技及國際接軌，宣布台南應用科技大學流行音樂學系將領先全台從114學年度開始設立《AI音樂數位科技學分學程》。

▲▼林隆璇6月將畢業成為博士。（圖／林隆璇本人提供）

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▲▼林隆璇6月將畢業成為博士。（圖／林隆璇本人提供）

▲▼林隆璇宣布將領先全台設立《AI音樂數位科技學分學程》。（圖／林隆璇本人提供）

林隆璇不怕創作專業被 AI取代，「有創意愛創作的人，會懂得跟AI競爭，所以會更厲害！」林隆璇這些年在研究AI輔佐作歌的過程中所發現新成果讓他驚訝連連，「去年我曾用自己的〈你那麼愛他〉的歌詞讓AI去創作，結果竟然生成了四首新歌，讓我讚嘆之餘，也同時發現AI在輔佐作歌上有很大的幫助，他對我來說是讓自己更強的工具，適切地運用他強大的運算程式，讓自己的創作更加分，也更有創意，這也是我想推廣的。」

而今年滿60歲的林隆璇可說活到老學到老，不僅研究AI上癮，在學習上更突破過往成就，原本在政治大學攻讀教育應用學系的他在歷經四年因工作南北奔波的狀態下，終於要於今年六月順利畢業拿到博士學位，即將成為「教育博士」的他開心表示：「雖然可以8年內拿博士，但我自己設定四年，再加上這幾年在台南教書，一會兒又得到政大上課，每周往返再加上時間壓力，難免會辛苦一點，但一切都值得！」

林隆璇更自曝每周教課、上課的過程中常發生「角色混淆」的狀況，他苦笑說：「我在政大當學生時，有時候聽到其他的同學在喊『老師』的時候，我都會下意識主動回頭去看他，甚至會回回應他，真的是有點錯亂！」他更透露連教授一開始都會覺得自己在寫報告的論文太像歌手寫詞，「因為報告的文比較比較學術，我不太習慣，結果我的教授在我一開始的論文報告評語寫說：好像寫歌詞！讓我啼笑皆非！」
 

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