房產女神爆「知名男歌手耍大牌」　2線索曝光網瘋猜

記者王靖淳／綜合報導

「房產女神」朱琦郁過去以財經主播出身，近年轉戰演藝圈，深受不少粉絲喜愛，平時會在社群記錄生活的她，今（26）日上傳短片分享曾在錄影現場目擊態度傲慢的藝人，甚至還曾在主持春酒的現場，遇到1位大咖男歌手耍大牌擋路。2線索曝光後，引發網友熱議。

▲朱琦郁透露錄影曾遇過藝人耍大牌。（圖／翻攝自Instagram／catherinechu0211）

朱琦郁透露，曾在參與其他節目的錄製時，遇到1位沒禮貌的藝人，當時大家在錄完影會例行拍大合照，結果該名藝人卻一副不屑態度地蹲在地上，讓她對對方印象極差。她回憶提到，當時1位前輩藝人出面拍了那位沒禮貌藝人的肩膀，親切稱讚說：「今天表現很好喔。」沒想到對方完全不理會，甚至連回應都沒有，讓她見狀後感到尷尬不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朱琦郁主持活動遇過男歌手耍大牌。（圖／翻攝自Instagram／catherinechu0211）

朱琦郁還提到另段令她無言的經歷，她曾受邀主持某場春酒活動，遇上1位知名男歌手，她形容對方可能腿太長，所以坐在椅子時直接把腿橫跨到樓梯通道。朱琦郁表示，當時她為了上台，不得不低聲對該歌手說「不好意思」，對方才勉強收回一點腿，態度十分傲慢。影片最後，朱琦郁透露這位歌手「名字3個字，已婚」，事件大約發生在7年前。2線索曝光後，立即引發討論，同時也吸引大批網友留言瘋猜。