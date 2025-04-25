賴琳恩快看！　陳乃榮徒步三天三夜「從台北市區走到北海岸」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

創作才子陳乃榮推出全新創作專輯《Whisper》，首波主打〈一起散步吧〉用空靈詩意的旋律唱出對生命的全新體悟，MV最大亮點莫過於他實地徒步橫跨雙北，從台北市區沿著淡水河一路走到北海岸，拍攝整整花了三天三夜，他打趣形容：「一點也不會累，現在的心情就像一部卡通影片！」幽默套用張惠妹〈三天三夜〉歌詞。

▲陳乃榮推出新歌〈一起散步吧〉。（圖／Heartbeats Production提供）

MV拍攝前幾日接連遇上風雨，讓劇組心驚不已，擔心拍攝計畫泡湯，沒想到開拍當天竟意外放晴，直到最後一顆鏡頭結束後才再度下起大雨，堪稱奇蹟，讓他鬆了一口氣。

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〈一起散步吧〉的概念來自某天下午在城市中散步的靈感，陳乃榮說：「在鋼筋水泥的叢林中，總有一絲微風能拂去疲憊。」那陣風帶著海味，喚起他童年記憶，也成為他創作的開端。他希望藉這首歌提醒大家：「偶爾停下腳步，和不完美的自己和解，找回純真。」

▲陳乃榮為了拍MV，一路從台北市區步行到三芝。（圖／Heartbeats Production提供）

這支MV如同一部濃縮的公路電影，從城市走到海邊，畫面隨著他的腳步推進，最終停留在三芝的海岸，定格在他對海的微笑，畫面詩意滿滿。陳乃榮笑說，這是他人生第一次用走的方式抵達淡水，「還順便吃了阿給和鐵蛋，滿足到辛苦全都忘了。