記者陳芊秀／綜合報導
日本串流電影《新幹線驚爆倒數》由Netflix出資拍攝，23日在全球150個國家地區上線，24日秒衝全球電影日榜第3名，其中日本、台灣、香港都奪冠。而片中登場的新幹線「隼60號」，不是虛構取名，是真的在運行的列車，日網更製作表格，將片中列車運行的時間，比對真正的時刻表，讓鐵道迷邊比對邊看，觀影爽度更高！
▲日本串流電影《新幹線驚爆倒數》描述新幹線受炸彈威脅，上線後Netflix全球日榜第3。（圖／翻攝自X）
以前國鐵根本不給拍
▲《新幹線驚爆倒數》前身是1975年版《新幹線大爆破》。（圖／翻攝自X）
電影《新幹線驚爆倒數》的日文片名為《新幹線大爆破》，描述新幹線「HIKARI109號」被放炸彈威脅的故事，早在1975年就拍過，並由人氣明星高倉健主演。然而當時電影公司砸下5.3億日幣投資，原本期待國鐵協助拍攝，然而國鐵認為「新幹線是陸地上最安全的運輸工具」，更覺得片名會引誘犯罪，最後國鐵拒絕協助拍攝，電影公司改找西武鐵道公司協助，電影上映後飽受批評，票房2億日幣赤字慘賠。
時隔47年，時代觀感改變，《新幹線大爆破》再度出現重拍企劃，這次更獲得JR東日本全力協助拍攝，而且並非上院線，而是在串流平台播出，全球同日同步上線。而全新的《新幹線驚爆倒數》，故事是全新內容，而看過1975年版的影迷也有驚喜。
▲《新幹線驚爆倒數》這次拍攝獲得JR東日本全力協助。（圖／翻攝自X）
隼60號真正時刻表邊比對邊看
▲實際上「隼（HAYABUSA）60號」車次真的有行駛。（圖／翻攝自X）
《新幹線驚爆倒數》由草彅剛主演，片中飾演列車長，Non（能年玲奈）飾演駕駛員，重新詮釋新幹線被炸彈威脅的故事。故事描述隼60號被放置炸彈，時速低於100公里／小時，列車就會爆炸。而實際上「隼（HAYABUSA）」列車主要運行於東京、仙台、新青森、新函館北斗之間，目前是東北新幹線、北海道新幹線中行駛速度最快、停站最少的班次。而專門出版鐵道類叢書的「交通新聞社」，特別製作一個「隼60號時刻表」，特別比對片中自新青森出發至東京，以及真實時刻表 （15:17從新青森出發18:32抵達東京），讓觀眾更能體驗這台列車出發後，時速約120公里且完全不能停下，從白日到黑夜，經歷著什麼樣的時間。
Netflix映画『新幹線大爆破』配信開始！— 時刻表編集部【交通新聞社】 (@kotsu_jikoku) April 24, 2025
配信を心待ちにしていた時刻表編集部員が、映画に登場する〔はやぶさ60号〕のオリジナル時刻表を作成しました手元に置いて鑑賞するとより臨場感が味わえるかも？#Netflix #ＪＲ時刻表 #新幹線大爆破 #BulletTrainExplosion #走り続けろ #樋口真嗣 #草彅剛 https://t.co/UXdF6P4fL7 pic.twitter.com/sb6fN1xsBO
實際設計「炸彈」的是名導庵野秀明
▲《新幹線驚爆倒數》片中炸彈造型，是由名導庵野秀明設計。（圖／翻攝自X）
而《新幹線驚爆倒數》最令觀眾緊張，是片中被放在列車的炸彈。該片由知名特攝片導演樋口真嗣執導，過去他與名導庵野秀明共同打造無數經典日片，最知名的有《正宗哥吉拉》、《新超人力霸王》，這次他執導《新幹線驚爆倒數》，透露片中的炸彈造型，是由庵野秀明設計。他特別發文說明：「他（庵野秀明）現在以導演身分聞名於世，但過去是天才機械作畫監督與機械設計師。如今依然保有他一貫的簡潔造型與極具說服力的細節設計。」
▲樋口真嗣：「他（庵野秀明）現在以導演身分聞名於世，但過去是天才機械作畫監督與機械設計師。」（圖／翻攝自X）
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