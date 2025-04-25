記者陳芊秀／綜合報導

日本串流電影《新幹線驚爆倒數》由Netflix出資拍攝，23日在全球150個國家地區上線，24日秒衝全球電影日榜第3名，其中日本、台灣、香港都奪冠。而片中登場的新幹線「隼60號」，不是虛構取名，是真的在運行的列車，日網更製作表格，將片中列車運行的時間，比對真正的時刻表，讓鐵道迷邊比對邊看，觀影爽度更高！

▲日本串流電影《新幹線驚爆倒數》描述新幹線受炸彈威脅，上線後Netflix全球日榜第3。（圖／翻攝自X）

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以前國鐵根本不給拍

▲《新幹線驚爆倒數》前身是1975年版《新幹線大爆破》。（圖／翻攝自X）

電影《新幹線驚爆倒數》的日文片名為《新幹線大爆破》，描述新幹線「HIKARI109號」被放炸彈威脅的故事，早在1975年就拍過，並由人氣明星高倉健主演。然而當時電影公司砸下5.3億日幣投資，原本期待國鐵協助拍攝，然而國鐵認為「新幹線是陸地上最安全的運輸工具」，更覺得片名會引誘犯罪，最後國鐵拒絕協助拍攝，電影公司改找西武鐵道公司協助，電影上映後飽受批評，票房2億日幣赤字慘賠。

時隔47年，時代觀感改變，《新幹線大爆破》再度出現重拍企劃，這次更獲得JR東日本全力協助拍攝，而且並非上院線，而是在串流平台播出，全球同日同步上線。而全新的《新幹線驚爆倒數》，故事是全新內容，而看過1975年版的影迷也有驚喜。

▲《新幹線驚爆倒數》這次拍攝獲得JR東日本全力協助。（圖／翻攝自X）

隼60號真正時刻表邊比對邊看

▲實際上「隼（HAYABUSA）60號」車次真的有行駛。（圖／翻攝自X）

《新幹線驚爆倒數》由草彅剛主演，片中飾演列車長，Non（能年玲奈）飾演駕駛員，重新詮釋新幹線被炸彈威脅的故事。故事描述隼60號被放置炸彈，時速低於100公里／小時，列車就會爆炸。而實際上「隼（HAYABUSA）」列車主要運行於東京、仙台、新青森、新函館北斗之間，目前是東北新幹線、北海道新幹線中行駛速度最快、停站最少的班次。而專門出版鐵道類叢書的「交通新聞社」，特別製作一個「隼60號時刻表」，特別比對片中自新青森出發至東京，以及真實時刻表 （15:17從新青森出發18:32抵達東京），讓觀眾更能體驗這台列車出發後，時速約120公里且完全不能停下，從白日到黑夜，經歷著什麼樣的時間。

實際設計「炸彈」的是名導庵野秀明

▲《新幹線驚爆倒數》片中炸彈造型，是由名導庵野秀明設計。（圖／翻攝自X）

而《新幹線驚爆倒數》最令觀眾緊張，是片中被放在列車的炸彈。該片由知名特攝片導演樋口真嗣執導，過去他與名導庵野秀明共同打造無數經典日片，最知名的有《正宗哥吉拉》、《新超人力霸王》，這次他執導《新幹線驚爆倒數》，透露片中的炸彈造型，是由庵野秀明設計。他特別發文說明：「他（庵野秀明）現在以導演身分聞名於世，但過去是天才機械作畫監督與機械設計師。如今依然保有他一貫的簡潔造型與極具說服力的細節設計。」

▲樋口真嗣：「他（庵野秀明）現在以導演身分聞名於世，但過去是天才機械作畫監督與機械設計師。」（圖／翻攝自X）