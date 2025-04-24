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「不可能的尋墓任務」 創作者司徒建銘替泰北孤軍第二代圓夢

記者葉文正／台北報導

台灣首個走訪各地墳場，尋找歷史上的經典人物，述說傳奇故事，以歷史人文類為主的知識型YouTube頻道《看你老墓》主持人司徒建銘，為了替泰北孤軍第二代，一圓98歲已逝老父親生前遺願，在面積約57公頃的陽明山墓園，查訪近5000座墳墓，終於找到經典電影「異域」中已故國寶級演員谷峰的角色原型－李彌將軍。

▲透過自媒體創作者司徒建銘（左一）及文史工作者楊品寓（右一）的尋墓下，王紹章主委（左二）詹廣耀校長於李彌將軍墓前合影留念。。（圖／紅心字會提供）

▲透過自媒體創作者司徒建銘（左一）及文史工作者楊品寓（右一）的尋墓下，王紹章主委（左二）詹廣耀校長於李彌將軍墓前合影留念。。（圖／紅心字會提供）

由大導演朱延平執導，取材自作家柏楊原著小說的經典電影「異域」敘述著已故國寶級演員谷峰所飾演的李彌將軍，率領的第八軍，1949年在泰緬寮地區孤軍奮戰撤往邊境，在異鄉奔波流離，陷入孤立無援成為亞細亞孤兒的歷史故事。電影當時還請來郎雄、柯俊雄、劉德華、庹宗華等資深影星出演，該片更被朱延平說《異域》是他最完美的作品。

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▲透過自媒體創作者司徒建銘（左一）及文史工作者楊品寓（右一）的尋墓下，王紹章主委（左二）詹廣耀校長於李彌將軍墓前合影留念。。（圖／紅心字會提供）

▲泰北義民文史館主委王紹章頒發紀念獎章感謝紅心字會的公益大使國際知名魔術師黃信凱，長期關懷泰北。（圖／紅心字會提供）

身為孤軍第二代的王紹章，幾乎每年都會來台數次，但總是卻遍尋不著李彌將軍的墓地，透過曾參與紅心字會公益活動，每年皆會到泰北地區關懷探訪的國際知名魔術師黃信凱協助，提到有位在紅心字會工作的司徒建銘，是位狂熱的「愛墓者」，才總算完成找到李彌將軍的墳墓，表達部署對長官的景仰與哀思。

國際知名魔術師黃信凱說，王紹章98歲的老父親，曾是李彌將軍的侍從官。當年李彌將軍奉命回台，將士全軍悲傷不捨，將軍還安慰大家說道「明年我會回來陪你們過年的！」王紹章也說，就因為這句話，老父親一等就是70年，每回提起當年往事，對李將軍都表達著無限的景仰與哀思，生前常說，此生有憾不能親到長官墳前上炷香。

祭拜當天，司徒建銘還帶一起探墓的同好楊品寓，提前到李彌將軍的墓地進行打掃和整理環境，修剪周遭的樹木及去除雜草。王紹章說：「一香兩代情」這炷清香不只我個人，也代表老父親對長官的追思緬懷之情。老父親每次提起當年千餘人歷經千辛萬苦來到緬泰邊境，孤立無援，生死未卜，李彌將軍為義所宜，不計眾寡，隻身前往，鞠躬盡力；將軍待人和靄真摯，極得人望，被譽為「中國的加里波的」他的風範一直被舊屬傳頌至今。父親常常說此生有憾不能親到長官墳前上炷香；今天有此機緣，到李彌將軍與夫人墳塋上香致祭，也替父親圓夢。

司徒建銘表示：找墓是緣分，因為墓地沒有地址；即使知道位置，緣分不夠，找不到就是找不到。而「看你老墓」這個頻道，是為了要把這些已經逐漸被我們遺忘的先人紀錄下來；在墓園裡，我並不害怕忌諱或是撞鬼，我怕的是「這些先人們，會被大家遺忘」。

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