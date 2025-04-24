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謝盈萱「老爸秦漢、老公霍建華」都帥哥　自嘲反問：女主角是我合理嗎？

記者蕭采薇／台北報導

影集《忘了我記得》由演而優則導的劉若英擔任編導，與雙金影后謝盈萱、睽違多年重返台劇的金馬影帝秦漢，以及久違了台劇的霍建華友情客串。劉若英笑說，當謝盈萱得知卡司後後，整個人緊張了起來，謝盈萱也自嘲：「如果你找的兩位男生（秦漢、霍建華）都這麼帥，那女主角這樣合理嗎？」

▲《忘了我記得》謝盈萱讚老爸秦漢、老公霍建華都帥哥。（圖／Netflix提供）

▲《忘了我記得》謝盈萱身兼超商店員與脫口秀演員 天天忙碌奔波就像打怪闖關。（圖／Netflix提供）

編導劉若英分享選角幕後趣事，她大方告白：「秦漢大哥一直是我心中的帥氣男神，他太有趣了，我覺得他就是我的樂爸。」也盛讚謝盈萱魅力十足，「我真的很幸運能夠找到謝盈萱。」秦漢在劇中飾演謝盈萱的父親「程光齊」，他大讚謝盈萱非常認真：「她真的很努力想把角色演好。真的，我不是拍你馬屁啊！」引來謝盈萱笑回：「你怎麼知道我在想什麼！」

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她也回敬一記真誠誇讚：「爸爸演戲也很認真，沒有人可以讓我看到他沒幾眼，眼淚就一直掉。」秦漢則一臉困惑笑問：「我怎樣？你看到我就想哭是什麼意思啊？」兩人妙語如珠，笑聲不斷，展現戲裡戲外都像真正父女般的默契。

▲《忘了我記得》謝盈萱讚老爸秦漢、老公霍建華都帥哥。（圖／Netflix提供）

▲《忘了我記得》秦漢劇中童心未泯，對UFO很感興趣。（圖／Netflix提供）

劇中秦漢所飾演的父親童心未泯、行為跳Tone，被謝盈萱戲稱是「外星人老爸」，她笑說：「戲裡面寫說他是相信外星人，他本人真的相信欸！」更形容秦漢「可愛的不得了」，拍完戲之後，整個劇組的人都愛上他了。秦漢也坦言自己對 UFO 十分感興趣，與角色「程光齊」如出一轍，兩人受訪時被要求展現「開心的樣子」，秦漢突然大喊「開心！」嚇得謝盈萱笑說：「神經！我被嚇到！」秦漢則俏皮回擊：「傻瓜！」互動笑料百出。

▲《忘了我記得》謝盈萱讚老爸秦漢、老公霍建華都帥哥。（圖／Netflix提供）

▲《忘了我記得》編導劉若英大方告白秦漢「是我心中的帥氣男神」。（圖／Netflix提供）

謝盈萱在劇中飾演「程樂樂」，是一位同時身兼超商店員與脫口秀演員的女性，過著忙碌奔波的生活。她形容這個角色「就像在生活中不斷打怪，面對一關再一關地突破」。在劇中飾演謝盈萱閨蜜的周采詩與劉品言，兩人也分享對謝盈萱的觀察。

周采詩表示：「她雖然安安靜靜、沒什麼在講話，可是她臉上表情超多的喔！我就會一直盯著她的臉，想說：『她此時此刻不知道在想些什麼』。」劉品言則透露：「謝盈萱本身老實說是滿慢熱的，我其實跟謝盈萱以前都沒有合作過，可是突然間熟了之後，她就會傾囊而出她全部的故事，跟她全部的情緒起伏。」

▲《忘了我記得》謝盈萱讚老爸秦漢、老公霍建華都帥哥。（圖／Netflix提供）

▲《忘了我記得》謝盈萱與（左起）周采詩、劉品言組「月經會」閨蜜檔。（圖／Netflix提供）

而和謝盈萱飾演夫妻的霍建華，直呼這次非常榮幸受到編導劉若英的邀請，他在花絮中與謝盈萱對戲互動自然、歡笑滿滿，霍建華還俏皮地偷在謝盈萱頭上比YEAH，並表示：「奶茶導演一直是我們都很欣賞的，不管是演員、歌手、導演，我覺得非常榮幸，也很開心，然後又可以跟盈萱一起合作，對我來講是一個滿新的嘗試。」

▲《忘了我記得》謝盈萱讚老爸秦漢、老公霍建華都帥哥。（圖／Netflix提供）

▲《忘了我記得》導演劉若英請出久違台劇許久的霍建華（右）友情客串。（圖／Netflix提供）

家庭劇《忘了我記得》劇情聚焦於關於每個家中深耕心底「記得」的溫馨故事。故事圍繞著想成為脫口秀演員的程樂樂（謝盈萱飾），白天在便利商店打工，過著日復一日的平凡生活，卻沒想到人生考驗接連而來。一邊面對與丈夫（霍建華飾）感情的挑戰，一邊處理父親（秦漢飾）生活上的種種困境，《忘了我記得》將於5月23日上線。

 

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劉若英, 忘了我記得, 謝盈萱, 秦漢, 霍建華

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