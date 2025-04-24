利菁生病告假主持棒！病症拖一個月無好轉　爆吃類固醇胖6公斤

記者孟育民／台北報導

「犀利天后」利菁與「荒謬大師」沈玉琳聯手主持的東森超視《后宮歐買尬》，今天晚間九點將播出最新一集，邀請黃志瑋、倪雅倫、王嫚萱、胡文英、珮薰等藝人，分享生病選錯科的慘痛經驗。利菁率先爆料，日前因病告假錄影，自爆看病全過程，「一開始先去看胸腔科照X光，吃了藥卻毫無起色，感冒拖了一個月以上，才改看耳鼻喉科。沒想到醫生先施打類固醇，再開三餐各一顆的類固醇，短短三天，竟讓我全身水腫，從腳跟、脖子到嘴唇都腫脹，整個人胖了六公斤！」

▲《后宮歐買尬》聊「看錯科」慘痛經驗，利菁吃類固醇腫成豬頭。（圖／東森超視 提供）



女星王嫚萱則深受腰痠的困擾，只要月經來，側腰就會劇烈痠痛，原以為是子宮肌瘤的關係，就醫後才發現是右腎長了脂肪肌肉瘤！多年來，疼痛影響到她的工作和運動，醫生更警告她，腫瘤已超過四公分，隨時可能爆裂，非常危險！最後，她只能做血管栓塞手術，抑制腫瘤的擴張。

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▲王嫚萱。（圖／東森超視 提供）



演員黃志瑋也分享，自己有腦震盪的老毛病。他透露，以前是籃球員，經常被打到頭，有次早上睡醒，突然覺得天旋地轉，就像坐在船上，隨著海面晃動，甚至連開車都在搖晃。他跑了四、五家醫院的腦科，最後一位醫生一聽到他是感冒症狀，立刻建議他轉診耳鼻喉科，檢查後才發現是前庭系統失衡，吃藥後就痊癒了。

▲黃志瑋自爆腦震盪後遺症，天旋地轉竟是「它」在作祟。（圖／東森超視 提供）



