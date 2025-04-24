樂天女神廉世彬女孩們幫慶生　球隊開門紅讓她感動萬分

記者葉文正／台北報導



樂天桃猿今年於4月23日台北大巨蛋首戰，全場火力放送，以十支安打攻下六分，完封台鋼取得漂亮開門紅。場上精彩，場下同樣熱鬧，「樂天三本柱」廉世彬、河智媛與禹洙漢也在大巨蛋首次合體亮相，為球隊加油打氣，更為這場勝利添上不少話題。

▲廉世彬慶生。（圖／樂天桃猿提供）



這一天對廉世彬而言更是別具意義，因為23日正好是她的生日，她開心地說：「我希望在巨蛋比賽時一定能贏，我很高興在我的生日贏了，對我來說真的很有意義！」除了場上的勝利，賽後也有球迷在場邊高唱韓文版的生日快樂歌祝賀，讓她忍不住原地轉圈圈，「真的有很多人祝賀我的生日，我真的很幸福，是個非常難忘的生日。」

▲禹洙漢回歸球場。（圖／樂天桃猿提供）



賽後，樂天女孩們更是展現好感情，一同前往KTV為壽星慶生，十多位女孩如岱縈、陳伊、琳妲、若潼等擠爆包廂，場面熱鬧非凡。世彬說：「有些隊員也給我發了祝賀訊息和影片，還有用韓語唱歌，這讓我很驚喜！」她笑說，從小就沒和朋友辦過生日派對，常常忘了自己的生日，今年第一次在海外過生日，能獲得這樣的驚喜與陪伴，讓她感動萬分。

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▲禹洙漢（左起）、廉世彬和河智媛樂天三本柱。（圖／樂天桃猿提供）



「樂天三本柱」中的禹洙漢，雖然日前發高燒由廉世彬代班應援兩天，今天漂亮登台，雖然還是有些許咳嗽，身體還沒完全好，不過上場後依舊展現超敬業精神，完全看不出身體微恙。河智媛則分享了在大巨蛋首次應援的體驗：「我很會流汗，平常應援都要綁頭髮，但大巨蛋有冷氣，有點冷，反而把頭髮放下來了。」



在這個充滿回憶的一天，樂天女孩們「團結一心」為新成員慶生，彼此感情深厚。廉世彬在歡樂的氛圍中許下三個生日願望：第一是「樂天奪冠」，第二是祝大家身體健康，第三是希望每個人都有幸福美好的一年。樂天桃猿於台北大巨蛋連續兩日比賽，4月24日為第二天，機會難得，錯過大巨蛋賽事需等到9月。