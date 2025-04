曾入圍金曲最佳新人！LÜCY驚喜宣告喜訊：比專輯更私密

▲ LÜCY在6月將舉辦台北巡演。(圖/LÜCY、Alan-暮提供)

記者翁子涵/台北報導

曾入圍金曲獎最佳新人獎的創作才女LÜCY,去年推出新專輯《Dance on the Shoreline》,並宣佈6月20日將在台北舉辦《露西姑媽 2025晚安巡演》,近期她接受美國《Luna》雜誌的深度專訪,專輯中與加拿大唱作人 Jaguar Sun 合作的新歌〈Nothing ever stops me〉更被收錄進百萬訂閱的YouTube頻道「alexrainbirdMusic」推薦歌單中,網易雲音樂也將《Dance on the Shoreline》評選為「2025 樂評人推薦年度專輯」,LÜCY 也提到:「這次沒有唱片公司支援,我也正在學習如何自己推廣作品中!」

▲▼ LÜCY形容演出比專輯更私密。(圖/LÜCY、Alan-暮提供)



首次獨立製作專輯,LÜCY 收到來自不同方向的聽眾回饋:「有些人懷念我過去的風格,也有人欣賞這次的實驗精神,這兩種反應都很寶貴。」她也分享,有粉絲在親人過世或伴侶住院時,因關於告別的歌曲〈99〉而得到共鳴,讓她感受到音樂帶來的深層連結。

今年3月起,LÜCY 啟動《晚安巡演》走訪多座城市,6月20日將於 Zepp New Taipei 舉行台北場演出,LÜCY在 IG 上透露:「過去幾年來我都默默地活在別人的期望下,這次我終於有勇氣可以活成自己想要的樣子,而我想要的樣子…正是我最原始的樣子。」她形容這場演出:「比專輯更私密、更純粹。」誠摯邀請粉絲們一同進入她的音樂世界、沉浸在她的晚安曲中。《晚安巡演》將於4/25 (五) 中午12:00開賣。