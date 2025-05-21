林采緹泡澡「只用花瓣遮胸」！　一轉身香肩美背全都露

記者王靖淳／綜合報導

女星林采緹擁有火辣外型，平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG分享一組泡澡辣照，只用花瓣遮住上胸的性感畫面曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言大讚：「流鼻血了！」

▲林采緹分享泡澡照。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

照片中，林采緹泡在鋪滿花瓣的黑色浴池裡，花瓣有紅色、紫色、白色與橘色，營造出一股浪漫的氛圍。她正面看向鏡頭，大方露出性感香肩及鎖骨，並用雙手輕摟花瓣來遮擋身體，擺出性感姿勢，同時也不忘露出招牌笑容。在其他照片中，林采緹將一頭長髮盤起來，並轉身露出白皙美背，火辣的身材曲線一覽無遺。

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▲林采緹轉身秀出美背。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

林采緹在文中透露，自己去年曾在峇里島生活整整一個月，這段異國旅居的經驗讓她至今仍深深懷念。她感性提到：「自從去年在峇里島生活一個月，真的念念不忘！好愛好愛。」並在文末好奇問網友們意見，「有人也跟我一樣喜歡Bali嗎？」貼文及泡澡辣照曝光後，立刻喜獲一票網友留言稱讚她「漂亮」、「太美了啦」、「這麼漂亮。」

▲林采緹會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）