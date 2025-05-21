陳志強峇里島放閃曾智希「夕陽下環抱對視」！　甜告白：度的是蜜年

記者顧齊祐／綜合報導

陳志強2022年證實和曾智希結婚，事隔3年，已於2月底補辦完婚禮，平時會在社群記錄小倆口的生活，十分的甜蜜。近日兩人飛到峇里島度假，並在昨（20）日曬出多張夕陽沙灘上的浪漫合照，再度展現甜蜜氛圍。

▲陳志強和曾智希近日飛往峇里島度假。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）



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照片中，陳志強與曾智希漫步在夕陽映照的沙灘上，互動充滿愛意。陳志強抱起曾智希的小腿，輕輕將她抬起，而曾智希則用雙手環抱住丈夫，兩人深情對視，背景映襯著溫暖的黃昏景色，畫面浪漫至極。陳志強也在貼文中寫道「不要再問我們要去哪裡度蜜月，我們度的不是蜜月…是蜜年」，展現對幸福生活的滿意與自豪。

▲陳志強抱起曾智希，兩人在夕陽下深情對視。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）



這組浪漫照片一經公開，立刻引來大量網友留言祝福與讚嘆：「真的很有夫妻臉，太幸福了」、「夫妻相處就該這麼甜」、「這畫面真是太美了」、「強哥智希堪稱幸福模範」、「被閃瞎也心甘情願」。

▲陳志強甜蜜笑說「我們度的不是蜜月…是蜜年」。（圖／翻攝自Instagram／johnjohn1002）