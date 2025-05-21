朱媛媛罹癌瞞5年病逝…群星震驚湧留言　黃曉明嚇傻：從未聽她說過

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸資深女星朱媛媛因罹患癌症，在17日病逝，享年51歲。在其同為演員的丈夫辛柏青21日發表訃告證實噩耗後，有許多演藝圈好友都表示不敢置信，黃曉明更稱從未聽說過朱媛媛罹癌，對前輩的逝去相當不捨。

▲朱媛媛被證實已於17日過世。（圖／翻攝自微博／朱媛媛）

黃曉明透露，他前不久才和朱媛媛合作，對方在劇組裡一直都很堅強樂觀，「甚至於她都沒有跟我們說過癌症的事情，永遠都是笑著面對一切！」黃曉明大讚朱媛媛真的非常善良，也很驕傲和對方是青島同鄉，「是我們永遠學習的榜樣！親愛的媛媛姐，我們永遠愛你，懷念你！」

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▲黃曉明發文。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

另一方面，舒淇、張藝興、蔣勤勤、張子楓、蘇青、孫紅雷、孫茜、劉端端、胡先煦等藝人，也紛紛在訃告貼文中留言致意，由此可見朱媛媛在演藝圈中的好人緣與重要地位。

據悉，朱媛媛在2020年拍攝電影《送你一朵小紅花》時，確診了癌症，有消息指出是結腸癌或卵巢癌。不過5年來，朱媛媛從未公開自己罹癌的消息，也一直持續工作。她的丈夫辛柏青表示：「在與癌症抗爭的近5年時間哩，她並沒有悲觀消沉，依然堅定、自信地面對困難，並把對生活的熱愛，用歡笑和溫暖傳遞給身邊的每一個人。」

▲訃告文下有許多藝人留言。（圖／翻攝自微博／辛柏青）