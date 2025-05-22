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家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿！　網一面倒撻伐：帳本拿出來才是重點

記者孟育民／台北報導

YouTuber眾量級家Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年心血全沒了，女方一家四口遭檢警調查。人紅是非多，Andy近期頻頻爆出負面新聞，分手家寧的原因也被拿出來討論，更爆出家寧手上有許多男方不忠的證據。對此，家寧打破沉默首發聲，預告將在22日下午六點發片，「真相！5月22日我們秘月期POPOO見。」雖然並未提到要公開什麼，但意有所指就是要回應新聞事件，不過網友似乎不買單，在她貼文底下開罵！

▲▼家寧沉默2天回應了。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0、Andy老師）

▲家寧預告文遭到網友撻伐。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0、Andy老師）

如今家寧、Andy過往感情問題浮出水面，面對知情人士的爆料，指出Andy在交往期間感情不忠，並當場被家寧抓到。而從未對外公開談論此事的的家寧，竟要直球對決前男友，並預告要公開真相，掀起外界討論。據了解，家寧手上不只有Andy毀滅性證據，更有許多從未曝光男方不忠的對話截圖，究竟是否會公開談論，也要看當事人。

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▲家寧。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）

▲家寧。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）

不過，家寧的預告文，網友似乎不買單，在貼文底下留言表示：「我嚴重懷疑她這幾天不在是去上心靈課程」、「沒人在意妳在戀愛期間怎麼了，錢還來、帳本拿出來才是重點」、「真相會有帳本嗎」，也有部分網友不相信Andy會有不忠的行爲。家寧還未公開內容，就已成功掀起話題！

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家寧, Andy, 眾量級, 劈腿

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