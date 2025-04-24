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遇壞房東漲租刁難！　吳鳳妻揭10年前遭扣押金慘況：一次就怕了

記者劉宜庭／綜合報導

高雄日式飯糰店「樋口飯糰」近日爆發租約糾紛，引發社會關注。對此，男星吳鳳的老婆陳錦玉（Rynne）有感而發，昨（23日）在社群網站上分享了自己曾經遇到的相似經歷，無奈感嘆：「還是有好房東啦！但壞房東遇一次就怕了。」

陳錦玉表示，10年前和吳鳳剛結婚時，曾在網路上找到一間約15-16坪的房子，地點和屋況都很符合他們的需求，月租2萬元。夫妻倆迅速簽訂了1年的租約。但在搬進去幾個月後，房東便開始暗示、頻頻碎念「有房仲說租給我們太便宜，如果他來處理，至少可以租26000」。

▲吳鳳夫妻也遇過壞房東刁難。（圖／翻攝自Facebook／Rifat & Rynne 的鳳花雪月）

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果不其然，當租約快到期時，房東要求漲租6000元。由於這個漲幅對他們來說太大，吳鳳夫妻倆決定不續約。房東得知後，不滿地說早知道就不租給他們，搬家當天，甚至帶了一位高大男子來檢查房子是否有損壞，「結果，她挑的毛病是我們冰箱後面的油漆有使用痕跡，說這樣她必須油漆全部的牆面，就扣了我們一個月的押金……。」

這段經歷讓吳鳳的老婆決心，未來一定要買自己的房子，雖然買房不一定比租房划算，但至少不用看房東的臉色。她也補充表示，並不是所有房東都這樣，但一次壞經驗就讓人怕了，「好房東還是有，但就要看運氣。」

▲▼吳鳳。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）

▲吳鳳2015年與台灣老婆結婚，2018年成功拿到台灣身份證，最近更買了新房。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）

【吳鳳老婆全文】

看到最近高雄日式飯糰被房東惡意漲租的新聞，房東最新的回應的是說因為她租太便宜了
這讓我想到10年前，我跟先生剛結婚時，也是在網路上看到一間室內約15-16坪的房子。地點屋況都很符合我們的需求，房租是2萬，我們很迅速就跟房東簽訂了一年的合約。
搬進去幾個月，房東有意無意就會來跟我嚒嚒說：有房仲說租給我們太便宜，如果他來處理，至少可以租26000。
大約租約快到期時，房東果然跟我說要漲價6000。我覺得6000對我來說太多，就跟房東告知不續約。房東就開始嚒嚒：早知道就不要租給我們……之類的。
到了搬家那天，她還特別找了一個人高馬大的男生陪她來，說要看我們有沒有損壞她的房子。結果，她挑的毛病是我們冰箱後面的油漆有使用痕跡 說這樣她必須油漆全部的牆面，就扣了我們一個月的押金……..
從此我決定，一定有天要買自己的房子，雖然買房不一定比租房划算，但至少不用看房東臉色
PS：還是有好房東啦！但壞房東遇一次就怕了

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樋口飯糰, 吳鳳, 陳錦玉, Rynne, 租屋, 房東, 漲租

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