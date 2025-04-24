剛出席中山美穗告別式！　豐川悅司爆病倒《地面師》續集緊急停拍

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星豐川悅司4月22日出席中山美穗告別式，24日爆出病倒消息。他演出Netflix日劇《地面師》在去年上線時，創下破1050萬的觀看時數，掀起日本社會現象，劇組原本敲定秋天開拍續集，但因為他腰痛復發，拍攝緊急喊卡。

▲豐川悅司爆病倒，《地面師》續集緊急停拍。（圖／翻攝自日網）

據日媒《女性SEVEN》報導，《地面師》續集預計秋天開拍，4月突然傳出拍攝延期，由於是高預算大製作，要花數月拍攝的行程現在全取消，讓不少受影響的工作人員陷入慌亂。而拍攝延期有數個複雜原因，其中一個是豐川悅司的身體狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

豐川悅司友人透露，他去年（2024）因腰痛已經接受手術治療，然而術後狀況仍未改善，疼痛蔓延至背部與頸部，連吃止痛藥也難以緩解，目前正接受更多檢查與治療。友人表示：「他本人很清楚這不只是單純的腰傷，未來可能要長期對抗病痛，因此選擇暫時取消拍攝，是出於保守考量。」有關身體狀況，豐川悅司所屬經紀公司回應：「目前尚未有明確診斷，仍在進行相關治療與檢查，未來仍會持續演藝工作。」而即使腰疾纏身，他仍出席中山美穗告別式，沒有給外界身體亮紅燈的印象。

▲《地面師》去年上線3個月，收視時數破1000萬創下紀錄。（圖／翻攝自日網）

《地面師》去年收視表現奇佳，豐川悅司在劇中飾演詐騙集團首腦「哈里森山中」，冷血反派的演技大獲好評，續集內容其實更像「前傳」，聚焦揭開「哈里森」過去的故事，由於演員身體出狀況，拍攝行程因此延後，串流平台相關人士也表示：「希望豐川先生能夠早日回歸扮演哈里森。」