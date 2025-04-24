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夏宇童「請孫協志幫拍辣照」！尪：您問問chatGPT　她真照做成果出爐

記者劉宜庭／綜合報導

藝人夏宇童近日在社群平台曬出一系列個人美照，並發文搞笑寫下：「我跟協志說幫我拍個辣照～他回我說『我辦不到』，您問問ChatGPT吧...然後......」，逗趣互動讓粉絲笑翻。

▲夏宇童「請孫協志幫拍辣照」！尪：您問問chatGPT吧　成果照出爐 。（圖／翻攝自Facebook／夏宇童）

▲夏宇童請孫協志幫拍辣照。（圖／翻攝自Facebook／夏宇童）

貼文中可見，夏宇童親自嘗試「辣妹POSE」，從嘟嘴自拍到椅上側坐仰頭，並搭配一連串擷取自ChatGPT提供的拍照姿勢指引，像是「坐下雙手撐後方」、「臉抬高」等等，笑稱自己正在「辣妹養成中」。她特地標註有請老公孫協志協助拍攝，對方卻妙回「我辦不到」，夫妻之間互動溫馨又幽默。

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▲夏宇童「請孫協志幫拍辣照」！尪：您問問chatGPT吧　成果照出爐 。（圖／翻攝自Facebook／夏宇童）

▲夏宇童「請孫協志幫拍辣照」！尪：您問問chatGPT吧　成果照出爐 。（圖／翻攝自Facebook／夏宇童）

▲ChatGPT提供的拍照姿勢指引。（圖／翻攝自Facebook／夏宇童）

貼文曝光後，不少網友笑回「好可愛甜蜜的互動」、「要一輩子甜甜蜜蜜的，執子之手與子偕老那必須要有多大的福氣！繼續放閃吧！」，也有人好奇提問「要飛哪，蜜月嗎？」留言區一片熱鬧。

夏宇童與孫協志愛情長跑6年，兩人於2025年3月3日正式登記結婚，喜獲演藝圈及粉絲祝福。雖然才剛辦完登記，夫妻倆隨即投入外景節目工作，孫協志先前坦言，心情雖然忙碌，卻因為內心安定而踏實，真的有了家的感覺。

▲夏宇童「請孫協志幫拍辣照」！尪：您問問chatGPT吧　成果照出爐 。（圖／翻攝自Facebook／夏宇童）

▲夏宇童、孫協志感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自Facebook／夏宇童）

當時，孫協志也曾公開感謝夏宇童多年來的包容與支持，並承諾未來將全心投入家庭生活，「接下來的下半輩子，我會努力的為這個家擋風遮雨，拼命守護好這個家！朝『世界上最幸福的家庭』邁進！」

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