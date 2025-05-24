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《星期三》回歸！珍娜奧蒂嘉：興奮像回家　「黑暗升級」弟弟帕斯利將入學

記者蕭采薇／綜合報導

人氣黑暗神秘影集《星期三》第2季釋出幕後花絮。珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）飾演的「星期三」，身穿標誌性的黑色套裝重返奈落學院（Nevermore Academy），談及重拾這個角色的感受時，珍娜笑說：「這真的像是回到家。星期三是最酷的角色，對於重新穿上屬於星期三的衣服、回到奈落學院，對她自己來說都是充滿著期待！」

▲《星期三》第2季。（圖／Netflix提供）

▲《星期三》第2季即將與粉絲見面。（圖／Netflix提供）

同時新一季的故事將更為黑暗，不僅情節升級，角色心理也將更細膩。花絮中可見珍娜奧蒂嘉與導演提姆波頓（Tim Burton）在片場的密切互動，兩人一同檢視場景布置與拍攝細節。提姆波頓形容她是「完美的星期三」，並稱：「珍娜擁有一種古怪但迷人的能量，她讓這個角色變得非常真實又可怕。」兩人之間展現出的創作默契，也彰顯本劇獨有的哥德式魅力。

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▲《星期三》第2季。（圖／Netflix提供）

▲《星期三》第2季預計將更加著重角色之間的張力與情感火花。（圖／Netflix提供）

第2季預計將更加著重角色之間的張力與情感火花。星期三媽媽的魔帝女凱薩琳麗塔瓊絲 （Catherine Zeta-Jones）與星期三的母女關係將迎來新的衝突與連結，從花絮中一窺，兩人將在本季中進行一場充滿火藥味的西洋劍對決，象徵權力交鋒與親情角力交織的張力。不過，珍娜在與凱薩琳對決完之後，像個小粉絲地說：「她（凱薩琳）真的好棒，看得出來就是舞者出身！」

▲《星期三》第2季。（圖／Netflix提供）

▲「星期三」返校時在機場安檢。（圖／Netflix提供）

另一方面，第2季阿達家族新成員艾薩克奧爾多內斯（Isaac Ordonez）飾演的帕斯利（Pugsley）也將正式加入奈落學院，迎來全新校園生活，帶來不同以往的角色視角。而在眾多新面孔中，最令人驚喜的莫過於瓊安娜盧利（Joanna Lumley）飾演的星期三的「Grandmama」，其造型與氣場令人過目難忘，為故事注入更濃厚的魔法家族氛圍。

▲《星期三》第2季。（圖／Netflix提供）

▲《星期三》的帕斯利（Pugsley）也將正式加入奈落學院。（圖／Netflix提供）

全新一季將帶領觀眾深入奈落學院更詭譎的角落。星期三將不僅面對新敵人與學院內部的陰影勢力，更將捲入層層交織的超自然謎團。製作團隊也透露，這一季將揭開更多阿達一族（Addams Family）成員的背景與秘密，進一步擴展這個獨特的哥德式世界觀。《星期三》第2季將分為兩部分播出：第一部於8月6日上線，第2部將在9月3日推出。

 

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