快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

記者劉宜庭／綜合報導

藝人賴慧如近日與老公劉家銘舉辦婚禮，現場星光雲集，但因相關話題延燒數日，引發外界討論。稍早她終於在社群發文親自回應，除了澄清爭議與誤會，也分享婚禮當天令她淚崩的溫馨畫面：「這是一場沒有任何不開心的婚禮，都是快樂與溫暖的回憶。」

▲賴慧如13日舉行婚宴，席開50桌。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）



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婚禮結束後，意外掀起座位、偷包、喝醉酒等風波，對此，賴慧如一開始便表示：「沒有發言不是因為什麼原因，而是我正忙碌的工作中。」針對婚禮後續的風波，她強調當天現場氛圍開心且放鬆，「大家來見證我們的婚禮，喝喝小酒都是非常正常的。」

提及長輩白冰冰未被打招呼引發外界揣測，賴慧如也還原真相：「冰姐是我跟家銘很尊敬的長輩及前輩，也是我先生的學生，當晚婚禮結束後我們有私下傳訊致意，冰姐也回覆祝福我們，因為趕場先離開。」

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▲白冰冰當天提前離席。（圖／記者周宸亘攝）

此外，針對賓客陳思瑋喝醉與「包包事件」，賴慧如也一一說明：「思瑋熱愛唱歌，工作上非常努力，婚禮上沒有造成困擾，最後也平安送他回家。」並強調包包誤會已經圓滿落幕，「對我來說並沒有造成任何影響。」

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談到婚禮的意義，賴慧如坦言：「因為是二婚，一定會有很多不同的聲音，但我很慶幸我們決定要辦這場婚禮。」尤其回憶起阿嬤牽著她進場的片段，更讓她情緒潰堤。「我還跟阿嬤開玩笑說，現在是我牽你還是你牽我。正式進場後，看著阿嬤一跛一跛牽我走到前方，準備把我的手交給先生時，她抓著我不放，說她捨不得，那個瞬間我真的忍不住了。」

▲賴慧如婚禮圓滿落幕，不受爭議影響。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）

賴慧也特別提到，阿嬤身上穿的那件大衣，是她出道後賺的第一筆錢所買的名牌外套，「當時她還罵我亂花錢，但其實很開心，一直捨不得穿。」如今這件衣服也成了婚禮中最有情感的象徵。

文章最後，賴慧感性表示：「這個婚禮帶給我的都是快樂與溫暖，謝謝所有賓客的蒞臨與祝福。如果你的心充滿溫暖與感恩，無論發生什麼事情都會用不同的方式處理。只要心中有愛，任何事情都不會影響。」並呼籲外界不要再擴大延伸當天的事件，「很抱歉佔了這麼多天大家的新聞版面。」

【賴慧如發文】

很感謝大家的關心

沒有發言不是因為什麼原因

而是我正忙碌的工作中

很多人說 一場婚禮有這麼多事情 會不會影響我的心情

但我想說的是 其實沒有任何的不開心

大家來見證我們的婚禮 因為放鬆 開心

喝喝小酒 都是非常正常的

冰姐是我跟家銘很尊敬的長輩 及前輩

還是我先生的學生 當晚婚禮結束因為還來不及跟冰姐打招呼我們私底下都有傳訊息致意

冰姐也回傳他因為趕攤先離開同時也祝福我們

思瑋平時熱愛唱歌在工作上也非常努力

在婚禮上並沒有造成大家的困擾

最後也平安送他回到家

包包事件也是個誤會 其實最後都是圓滿落幕的

所以對我來說並沒有造成任何影響

這個婚禮對我來說很重要

也因為是二婚 一定有很多不同的聲音

但我很慶幸我們決定要辦這場婚禮

雖然花了很多心思

但是一切都很值得 尤其是阿嬤牽著我的手

走向先生的時候 我的梳化一直問我

你等等應該不會哭吧

我說應該不會吧….. 但我錯了

真的無法忍住 到要進場前我還跟阿嬤開玩笑的說

現在是我牽你還是你牽我

正式進場後 我看著阿嬤ㄧ跛一跛的牽我進場

到準備把我的手交給先生的時候

我發現她抓著我的手不放

那個時候 我不行了 她說她捨不得

這個畫面永遠在我心中 感謝阿嬤

身上的這件大衣 是我賺的第一筆錢

買給他的名牌大衣 她留到現在

他知道這是我賺錢後省吃儉用買送給他的

買的時候還一直罵我亂花錢 但其實很開心都捨不得穿

這個婚禮帶給我的 都是快樂與溫暖

是滿滿的回憶 當天到的賓客 我也永遠銘記在心

謝謝他們的祝福與蒞臨

如果你的心充滿溫暖與感恩

無論發生什麼事情 你都會用不同的方式去處理

只要心中有愛 任何事情都不會影響的

也謝謝所有人的關心

希望當天的事情不要再有什麼事情來影響其他人

很抱歉佔了這麼多天大家的新聞版面

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