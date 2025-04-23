參加賴慧如婚禮…被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

記者黃庠棻／台北報導

女星賴慧如與國標舞老師劉家銘日前風光補辦婚宴，場面盛大，席開50桌，邀來上百位演藝圈好友，一整晚星光熠熠，幾乎半個演藝圈的藝人都到場出席。怎料，今（23）日卻傳出喜宴上出現口角風波，主角是本土劇藝人苗真與黃少谷，對此被誤會偷包賊的黃少谷也做出回應。

▲賴慧如、劉家銘日前補辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

在賴慧如的婚宴上意外引發口角風波，原來是本土劇女星苗真不小心在會場內「喝太多」。當時已經是典禮的尾聲，現場只剩下零星工作人員，卻突然傳出吵鬧聲，苗真因為不勝酒力，當場邊哭邊笑、爆粗口，接著發現自己的包包不見情緒馬上爆發。

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▲苗真在賴慧如婚禮上酒後失控。（圖／記者林敬旻攝）

接著，苗真發現黃少谷拿著她的包包出現，當場認定男方是小偷，對著他飆罵三字經，怒吼「你偷我包包別想逃！」還要求保全報警。黃少谷則急忙解釋，說自己真的只是拿錯了，還焦急下跪求饒，直喊「對不起，我真的不是故意的！」

▲黃少谷被誤會為偷包賊。（圖／記者周宸亘攝）

對此，黃少谷被誤會偷包賊，也做出回應表示「苗真姐是個個性直爽、很照顧人的好姐姐，大家許久未見，婚宴當天還特別來關心自己的近況。因為自己酒醉造成的誤會與風波，事後已有傳訊息請苗真姐見諒包涵，苗真姐也回覆：我沒事了。我也深刻反省，不再貪杯誤事。」