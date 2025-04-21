白冰冰喝喜酒「提前離席」原因曝光！　連跑3攤：已經翻篇的事

記者劉宜庭／綜合報導

資深藝人白冰冰日前出席賴慧如與國標舞老師劉家銘的婚禮，與胡瓜在婚禮現場「破冰合照」引發關注。未料卻有媒體報導稱她「不滿座位安排」，拍完照後就「摸黑坐門口、一口未吃離場」。對此，白冰冰今（21日）親自透過臉書發出聲明，鄭重澄清傳聞並強調：「心裡非常祝福，沒有任何不開心。」

▲先前在賴慧如婚禮上，胡瓜、白冰冰、康康合照，被形容是世紀破冰。（圖／讀者提供）



白冰冰在聲明中表示，賴慧如和劉家銘都是與她關係親密的晚輩，是值得祝福的喜事，「實在不宜空穴來風、加油添醋」。她解釋當天婚禮適逢好日子，自己一連參加三場活動，賴慧如的婚禮是第一站，「等婚禮告一段落才離開」，而同桌的蔡佳麟與麗小花也都因活動提前離席。

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針對媒體臆測她對座位安排不滿、情緒不佳離席一事，白冰冰重申「沒有任何不開心」，並呼籲外界不要讓已翻篇的事情再為新人添煩惱，「心裡非常祝福」。最後她以「白冰冰 敬上」署名結尾，展現誠意澄清，盼外界勿再以訛傳訛。

▲白冰冰澄清是因為當天還有其他行程才提早離席。（圖／記者周宸亘攝）

【白冰冰全文】

[鄭重聲明]

有關訛傳我去吃喜酒有任何不開心事宜，新郎與新娘都是與我關係親密的人，應該祝福的喜事，實在不宜空穴來風、加油添醋。

況且那天是好日子，連跑三攤，慧如的婚禮是第一攤先去，所以等婚禮告一段落才離開的，同一桌有蔡佳麟跟麗小花，也各去跑活動賺錢。

心裡非常祝福，沒有任何不開心，已經翻篇的事，切勿讓新人憑添煩惱。

僅次

白冰冰 敬上