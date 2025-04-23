ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小龍女隊長「飛泰國體驗採耳」　掏出1物她驚呆：嚇死人！

記者王靖淳／綜合報導

職棒味全龍啦啦隊的隊長小映平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，最近才剛從泰國旅遊完回台的她，今（23）日在IG限動曬出一張照片，透露自己在當地按摩及掏耳時，意外發現耳朵中「藏有異物」的驚險過程。

▲▼小映。（圖／翻攝自Instagram／yingcih_7）

▲小映是味全龍啦啦隊隊長。（圖／翻攝自Instagram／yingcih_7）

小映分享，她在泰國的第三天特別安排了按摩、掏耳、洗髮、搓腳等一系列的舒壓服務，原本只是想輕鬆體驗，沒想到在掏耳朵時，不斷聽到有異物落地的聲音。當下小映以為只是耳屎較多、清潔較深所致，並未多想，但不久後，店員輕拍她肩膀，並請她起身查看，「居然有一顆鑽在我耳朵裡！」讓她當場嚇壞，同時也直呼：「嚇死人！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小映。（圖／翻攝自Instagram／yingcih_7）

▲小映分享去泰國採耳的心得。（圖／翻攝自Instagram／yingcih_7）

事實上，小映日前趁工作空檔去泰國放鬆，並在社群打卡，曬出一張比基尼辣照，模樣相當甜美性感。照片中，小映身穿性感一件酒紅色的比基尼泳裝，傲人上圍一覽無遺，泳裝的肩帶設計以金屬鍊條作為點綴，展現時尚又不失性感的氣質。她一邊拿起手機自拍，一邊對鏡頭露出招牌笑容，臉上的妝容，格外增添少女感。

▲▼小映。（圖／翻攝自Instagram／yingcih_7）

▲小映打卡泰國。（圖／翻攝自Instagram／yingcih_7）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#女房東 還原砸店始末！轟 #樋口飯糰 夫婦 ：我還不夠仁慈嗎？ #高雄

推薦閱讀

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

參加賴慧如婚禮…被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

參加賴慧如婚禮…被苗真飆罵偷包賊　黃少谷曝「事後傳訊」回應了

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

「騎乘位天才」美谷朱音引退作拍完了！　興奮預告：絕不能錯過

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賴慧如婚禮掀「偷包風波」！黃少谷遭逼下跪…台八女星暴走險報警

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」 牙齒也掉了…超衰慘況曝光

家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

快訊／熊仔宣布結婚當爸了！　甜娶「鄉民女神」喜迎寶寶

「小龍女」昆娜驚傳已婚生子！產後回歸啦啦隊…私密帳號追爆料者

目擊者：黃少谷誤拿包「回來還被當賊」！台八女星苗真氣到叫保全

童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

快訊／賴慧如「婚禮連環3爭議」直球回應！　二婚落淚了：真的無法忍住

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

味全龍, 小映, 啦啦隊, 小龍女

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 啦啦隊女神影城驚遇鬼影突襲！　「台灣IU」孟潔嚇喊：形象都沒了
  2. Ryu小三女畫家「被看衰早點分手」　駁強勢曝男友2理由愛上她
  3. 阿嬤過世之後變成恐怖活屍？　《禁夜屍》 神秘非裔宗教大揭密
  4. 甄子丹「擁吻小18歲妻」放閃慶生！　深情告白：妳是閃亮的星
  5. 棒棒堂小煜挑戰舞台劇狂操3個月　合作蔡昌憲「沒追IG」現況曝光
  6. 小許瑋甯懷孕8月「甜曝老公貼心舉動」　感動：幸福是小驚喜組成
  7. 李安最具自傳色彩的系列作　國家影視聽中心特別放映「父親三部曲」
  8. 展榮展瑞才宣告喜訊！　私下激烈爭吵「鬧翻內幕」曝光
  9. HowHow復刻BL劇甜寵劇情！對象竟是藍亦明　被「椅子咚」心動了
  10. 廖峻腦出血轉入普通病房！　兒子廖錦德「辦理轉院中」曝最新病況

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366