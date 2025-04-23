小龍女隊長「飛泰國體驗採耳」　掏出1物她驚呆：嚇死人！

記者王靖淳／綜合報導

職棒味全龍啦啦隊的隊長小映平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，最近才剛從泰國旅遊完回台的她，今（23）日在IG限動曬出一張照片，透露自己在當地按摩及掏耳時，意外發現耳朵中「藏有異物」的驚險過程。

▲小映是味全龍啦啦隊隊長。（圖／翻攝自Instagram／yingcih_7）



小映分享，她在泰國的第三天特別安排了按摩、掏耳、洗髮、搓腳等一系列的舒壓服務，原本只是想輕鬆體驗，沒想到在掏耳朵時，不斷聽到有異物落地的聲音。當下小映以為只是耳屎較多、清潔較深所致，並未多想，但不久後，店員輕拍她肩膀，並請她起身查看，「居然有一顆鑽在我耳朵裡！」讓她當場嚇壞，同時也直呼：「嚇死人！」

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▲小映分享去泰國採耳的心得。（圖／翻攝自Instagram／yingcih_7）

事實上，小映日前趁工作空檔去泰國放鬆，並在社群打卡，曬出一張比基尼辣照，模樣相當甜美性感。照片中，小映身穿性感一件酒紅色的比基尼泳裝，傲人上圍一覽無遺，泳裝的肩帶設計以金屬鍊條作為點綴，展現時尚又不失性感的氣質。她一邊拿起手機自拍，一邊對鏡頭露出招牌笑容，臉上的妝容，格外增添少女感。

▲小映打卡泰國。（圖／翻攝自Instagram／yingcih_7）