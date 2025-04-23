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留宿永野芽郁香閨被抓包！　田中圭脫口「結束了」千字文道歉撇不倫

記者陳芊秀／綜合報導

25歲日本女星永野芽郁被爆劈腿兩男星，其中一位是已婚當紅男演員的田中圭，另一位是赴日發展的韓星金武俊，不過已經透過公司否認。而田中圭被日媒拍到酒醉後到女方家過夜，隔天離開被當場追問雙方關係，事後透過公司發表1500字道歉。

▲▼田中圭被拍到醉酒留宿永野芽郁香閨，發表千字說明文道歉。（圖／翻攝自X）

▲田中圭被拍到醉酒留宿永野芽郁香閨，發表千字說明文道歉。（圖／翻攝自X）

據《週刊文春》報導，田中圭被爆永野芽郁到遊樂場約會，並且持有對方家備份鑰匙，4月18日兩人接連到居酒屋、酒吧，接著到女方家過夜，隔天離開後被追問雙方關係。他表示雙方僅是前輩與晚輩之間關係，並強調沒有過夜、沒有男女關係，但是記者強調目擊他留宿，對此他回答「是我喝太醉了她照顧我」，記者再問「有妻子的人還在女生家兩人單獨留宿容易招人誤解」，他接著坦言「的確是如此」、「妻子不知情」，面對記者追問，他再次脫口「我們關係很好，但我們說過『這樣不行吧』『不太好吧』，所以，就這樣結束了，真的……（語氣低落）真的就這樣結束了」。

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田中圭事後向《週刊文春》說明，因為被朋友提醒與永野芽郁太頻繁見面了，突然驚覺心中隱約意識到的問題，雖然相處時很快樂，但是這樣的行為會造成對方困擾。有關他向記者說「結束了」，再次說明「應該沒有說過『已經分手了』。如果沒記錯的話，我的原話是『已經結束了……我決定停止這樣的來往了』。這話的意思是，我們已經不再像過去那樣頻繁見面了。」

而田中圭表示當時受訪還在嚴重宿醉，突然被這樣採訪，才會這樣表達，但是在朋友提醒後，已經下定決心避免再見面。他否認有永野芽郁家備份鑰匙，但是拿過對方家停車場「鑰匙」，是女方為了朋友方便停車偶爾借出，停車場鑰匙他也已經歸還。

▲▼田中圭被拍到醉酒留宿永野芽郁香閨，發表千字說明文道歉。（圖／翻攝自X）

▲田中圭與永野芽郁合作拍電影相識，戲外時常聚會，4月中旬被拍到醉酒留宿女方家。（圖／翻攝自X）

田中圭所屬經紀公司也回應：「如本人所說，我們希望相信他『並無不倫』的說法。」他自15歲起便隸屬於該公司，從未有過女性相關的問題，雖然酒量不好卻愛喝酒，也因此曾因醉酒失態造成困擾，但近年來已未再出現相關問題，並且全心投入戲劇工作。有關他與永野芽郁以及朋友出遊、聚會，時有耳聞此情況，但是相信田中圭不會有踰矩行為，所以沒有過問，但因為報導出現，使得田中圭妻兒、以及作品製作相關人士、贊助商受到困擾，公司也在此深深表達歉意。

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