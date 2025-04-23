快訊／永野芽郁遭爆不倫田中圭！過夜隔天被抓包…還劈腿《新聞主播》韓星

記者陳芊秀／綜合報導

日本《週刊文春》拋娛樂圈震撼彈，爆料25歲女星永野芽郁與40歲男星田中圭的不倫照，而且同時與同劇韓籍男星金武俊關係親密，被質疑劈腿。田中圭2011年與女星SAKURA（田中廣美）結婚，目前育有兩女。兩人因合作電影爆出婚外情，男方被拍到進女方香閨過夜。

▲永野芽郁、田中圭爆不倫戀。（圖／翻攝自X）

據《週刊文春》爆料，永野芽郁2021年與田中圭拍電影相識，關係變得親近，並掌握消息雙方在去年（2024）交往，變裝到遊樂園約會，男方擁有她家的備份鑰匙。

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永野芽郁4月中旬被拍到與26歲韓星金武俊一起搭計程車回到香閨，且男方待在她家整整8小時，連續兩夜都在她家相聚。兩人正合作春季日劇《新聞主播》。

▲金武俊被拍到去永野芽郁家。（圖／翻攝自X）

此外，永野芽郁又被拍到與田中圭共進晚餐，還去田中圭常去的酒吧，進入時酒吧貼出「包場」字條，4月18日進女方家過夜，隔天離開時，被記者當場直擊追問。田中圭慌張否認兩人不倫關係，而且沒有女方家備份鑰匙，留宿是因為喝醉酒被對方照顧。

▲田中圭2011年與女星SAKURA先有後婚，婚後育有兩女。（圖／翻攝自X）

▲永野芽郁、田中圭2021年合作電影相識，爆2024年秘密交往。（圖／翻攝自X）



有關爆料內容，永野芽郁公司否認與田中圭交往，但仍透過公司表示，可能引發誤會的行為，公司已嚴正告知本人必須深刻自覺其不當之處。同時，因這次報導造成相關人士、廣告與作品等合作廠商與工作人員，以及一直以來支持我們的粉絲們的困擾與擔憂，我們在此深深致歉。」

金武俊透過公司回應，的確去永野芽郁家，也做出澄清：「當時她的母親也一起在家，對我非常親切。我非常尊敬永野小姐作為日本演員的專業，但我們之間並無交往等的事實。」

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