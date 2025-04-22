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真．人美心善！他曝宋慧喬20年前暖舉「低調助清寒生」：怕孩子受傷

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星宋慧喬自靠著《黑暗榮耀》成功轉型，並摘下百想視后寶座後，積極挑戰不同類型的作品，今年初更是推出《黑祭司2：闇黑修女》，讓影迷看到不一樣的她。她私下經常默默行善，其中一個不為人知的善舉經由網友在網路節目《妖精在炯》留言區分享，引起多人轉載與討論。

▲網友爆料宋慧喬多年前的暖舉。（圖／翻攝自妖精在炯YT、宋慧喬IG）

▲宋慧喬人美心善，經常傳出各種美談。（圖／翻攝自宋慧喬Instagram）

該網友表示：「我來分享一則關於宋慧喬的暖心故事，實在覺得這不能只有我知道。」他透露，過去曾有一位教授曾指出，首爾房價飆漲的因素之一與明星代言費用有關，於是他寄信給當時正在代言建案的藝人們反映此事。大多數藝人都未予理會，唯獨宋慧喬親自回覆了信件，甚至還決定不再續約該建案廣告。

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此外，該網友還提到，宋慧喬大約在20年前，曾在拍攝廣告時參與一項活動，安排她公開將獎學金交給一名家境清寒的學生。但宋慧喬認為這種公開舉動，可能會對處於敏感年紀的學生造成心理壓力，因此堅持以非公開形式進行，讚嘆道「她從年輕時，就展現出不同凡響的體貼與善良，簡直是天使」。

▲網友爆料宋慧喬多年前的暖舉。（圖／翻攝自妖精在炯YT、宋慧喬IG）

▲網友爆料宋慧喬多年前的暖舉。（圖／翻攝自妖精在炯YT）

該留言也獲得《妖精在炯》官方按讚認可，網友們紛紛留言讚賞「太帥了」、「不只是外表美，內心更美的天使」、「原來她從以前就這麼成熟體貼」、「這種故事應該被更多人知道」、「這才是真正的完美」等，反應十分熱烈。

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