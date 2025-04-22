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視網膜「初次逛樂華夜市在東京」　揪1地獄食物吐槽：不被我承認

記者王靖淳／綜合報導

網紅視網膜（陳子見）擁有流利口條，過去曾經營YouTube頻道《眼球中央電視台》，吸引不少粉絲訂閱。最近人到日本東京的他，不忘在社群PO出一系列旅遊照，同時也笑說：「第一次逛樂華夜市就在東京。」

▲▼視網膜。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）

▲視網膜到東京旅遊。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）

透過視網膜分享的照片可見到，他身穿一套灰藍色的休閒套裝，搭配厚底運動鞋，站在位於東京的「台灣祭」現場，背景還有不少夜市風格的佈置物。視網膜對鏡頭露出略帶無奈的表情，並將雙手自然垂放，身體微微向左傾斜，正巧與身旁兩個「歪腰郵筒」相呼應。

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▲▼視網膜。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）

▲視網膜初次逛樂華夜市在東京。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）

視網膜在文中分享，首次造訪樂華夜市竟不是在台灣，而是在東京，並表示這次體驗，不只讓他初次與知名的歪腰郵筒合照留念，更在異地重溫台灣的夜市文化，「第一次逛樂華夜市就在東京，並且是第一次跟歪腰郵筒合照。」值得一提的是，視網膜原抱持尋找家鄉味的期待，但卻意外發現他不愛的香菜，為此他笑說：「不被我承認的地獄般的味道。」

▲▼視網膜。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）

▲視網膜評論香菜的味道如地獄。（圖／翻攝自Instagram／retina_anchorman）

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