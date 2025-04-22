「2025愛嶼搖滾音樂祭」登場 ！　超人氣樂團「怕胖團」驚喜壓軸

記者葉文正／台北報導

北海岸最浪漫的港邊音樂祭「2025愛嶼搖滾音樂祭」即將擴大登場！首次三舞台設計，「怕胖團」、「甜約翰」等40組以上人氣樂團，5月24日、25日基隆國門廣場強勢登入！

▲怕胖團。（圖／三立提供）



「怕胖團」5月登基隆「2025愛嶼搖滾音樂祭」壓軸演出，希望全程由樂迷來唱！金屬大團「固定客」稱台下樂迷cosplay角色像拆盲盒，無法預期但很期待！

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▲甜約翰。（圖／三立提供）



5月北海岸最指標的聽團盛事，「2025愛嶼搖滾音樂祭」即將登場！今年首次擴大規模舉辦，由去年的雙舞台設計擴大成三大舞台，於5月24日、25日兩日在基隆國門廣場盛大舉辦，邀請40團以上樂團馬拉松式演出，從中午一路狂歡到晚間，活動全程免費參加！

▲固定客。（圖／三立提供）



「2025愛嶼搖滾音樂祭」首播卡司一公告即引起樂迷轟動，首播公告Line up包括：場場專場都秒殺的壓軸超人氣樂團「怕胖團」、超人氣浪漫系指標樂團「甜約翰」、邪教現場引發樂迷千人跪拜的金屬大團「固定客」，這次也將獨家feat. 知名DJ林哲儀打造基隆限定的現場演出；其他目前公佈的演出名單包括上山、紙鳶Seizer、TRAVELLER旅人、Tickle Tickle癢癢、NeaR Band 你阿伯等人氣陣容，主辦單位也預告，後面卡司也還有更多的驚喜彩蛋，請樂迷持續鎖定「愛嶼搖滾」的Instagram、Thread以及「基隆市文化觀光局」的Facebook粉專相關資訊。



而今年擔任壓軸嘉賓的「怕胖團」也分享，去年演出時他們曾與台下樂迷互動，邀請所有樂迷們都放下手機，感受回到90年代聽團時的復古氛圍，現場的熱情氛圍令「怕胖團」印象相當深刻。而被問到今年的演出驚喜橋段時，怕胖團開玩笑地表示今年的演出希望將全程由樂迷朋友們演唱。而除了期待在雨都演出能有好天氣以外，「怕胖團」也期待能有時間享用基隆擁有超高人氣的夜市炒麵、基隆人最愛的珍珠奶茶以及人氣廟口鍋貼，更希望樂迷朋友們一定要來現場，讓「怕胖團」可以看到滿滿的人潮。



而去年首次演出即造成現場千人跪拜、堪稱邪教現場的金屬大團「固定客」也表示今年再次登上「2025愛嶼搖滾音樂祭」的舞台，將有相當炸裂的歌曲等待大家，也預告將演唱一些以往不常唱的曲目作為驚喜，請大家拭目以待。而有關於「固定客」在每次演唱成名曲「師父」時，台下樂迷都會有「特別裝扮」這件事，「固定客」表示每次樂迷扮演的角色就像拆盲盒，目前現場累積的角色包括「濟公」、「佛祖」、「耶穌」以及一些動漫角色，對於這次將還有什麼驚喜角色將現身在基隆，「固定客」表示無法預期但也非常期待！



而除了精彩的樂團演出外，「2025愛嶼搖滾音樂祭」也將設有音樂祭限定市集，販售各式美食及文創商品，帶給大家最具海港風格的音樂祭享受。而主辦單位基隆市文化觀光局也呼籲樂迷朋友，基隆國門廣場鄰近基隆火車站、城際轉運站，附近交通便利，歡迎樂迷朋友多加利用大眾運輸工具前來，而在音樂祭活動期間，也將在線上進行活動的即時實況轉播，讓無法到場的民眾也能同步享受此次的音樂祭氛圍。



為了增加校園音樂風氣並發掘臺灣在地的優質好聲音，主辦單位基隆市文化觀光局今年更舉辦了「2025第一屆愛嶼搖滾校際音樂大賽」、「全國樂團徵選大賽」，邀請全國的校園樂團、優質的台灣樂團一起來參加比賽徵選，優勝及入選者除了有獎金外，更將登上「2025愛嶼搖滾音樂祭」的舞台，與各大知名樂團同場演出，請喜愛音樂的樂團朋友們千萬不要錯過了！



而除了音樂祭活動本身，基隆市文化觀光局更期待能將音樂祭的觀光效益與基隆在地品牌結合，因此推出「愛嶼卡」品牌合作計畫，民眾只要持「愛嶼卡」的實體卡或優惠券到合作品牌，就可以獲得活動聯名期間限定優惠！基隆市文化觀光局也邀請基隆在地品牌，即日起至5月2日均可報名加入「愛嶼卡」品牌合作計畫，希冀可以透過品牌合作計畫，將優質的基隆在地品牌介紹給全國樂迷朋友。