家寧律師赴地檢遭轟「一表人才，怎會幫她辯護」！　高EQ幽默回應了

記者孟育民／台北報導

YouTuber眾量級Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年新血全沒了， 更希望家寧媽媽公開帳本查帳，意外揭露「群海娛樂」疑似涉及逃漏稅，新北地檢21日晚間複訊後，諭知一家四口交保，家寧以3萬元交保，面對鏡頭也打破沉默，還3度鞠躬。然而家寧的委任律師繳交保金的畫面曝光後，在網路上遭到酸民攻擊，對此他也親上火線回應了。

▲家寧昨天和律師（左）的陪同下，離開新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

昨天家寧一家四口現身新北地檢署，最後家寧在律師協助下順利辦保，步出新北地檢署。面對媒體大陣仗守候，家寧也首度打破沉默表示「謝謝，大家辛苦了！」直到上車前還3度鞠躬向媒體們致意。沒想到，家寧的律師事後遭到網友公審，認為他一表人才，怎麼會幫家寧辯護。對此他轉發自己在繳交保金的畫面，幽默地說：「其實當下只覺得很熱，還有好多人看我結帳好尷尬。」

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▲家寧律師遭網友攻擊。（圖／記者陳以昇攝）

事實上，家寧的委任律師先前就曾向《ETtoday》表示，律師執業過程中，本來就會碰到各種社會爭議案件，會受到社會大眾的檢驗和批評，「但我們還是會做好律師的工作，在法律層面上全力協助委託人」，也坦言有收到騷擾或謾罵的來電、訊息，不過「我們尊重大家的意見表達，也不會追究」。