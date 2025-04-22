NewJeans惠仁17歲生日！手寫信謝粉絲「會將現在的試煉當作養分」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團NewJeans近來因為跟經紀公司Ador的合約糾紛，陷入無法正常活動狀態，但仍透過Instagram帳號與粉絲保持互動。年紀最小的成員惠仁在21日迎來17歲生日，生日這天她特別發出了手寫信，對粉絲表達滿滿的感謝與真摯心意。

▲NewJeans惠仁迎來17歲生日。（圖／翻攝自NewJeans官方Instagram）

惠仁透過與其他NewJeans成員共同經營的Instagram帳號「mhdhh_friends」上傳多張照片，其中包含她親筆回覆粉絲信件的內容。在其中一封回信中她寫道：「其實我到現在還是覺得，我們給Bunnies（粉絲名）的還不夠，反而是Bunnies給了我們更多。」對粉絲們表達深深的謝意。她也表示：「知道有這麼堅強的Bunnies在支持我們，真的帶給我很大的力量。在我走過人生的道路上，這些重要的時刻，是我不想忘記的部分」，並感性補充：「我相信我們能把這段試煉當作養分，更加茁壯，真的很謝謝你們用文字帶來的力量。」

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▲惠仁透過社群向粉絲表達感激。（圖／翻攝自Instagram／mhdhh_friends）

此外，惠仁也特地寫信給「所有的Bunnies」，向所有支持NewJeans的粉絲致意。她表示：「每一封信都給我帶來力量，是很大的安慰。我真的很想一封一封回信，但沒能這樣做，怕沒收到回信的Bunnies會因此感到難過。」她誠懇地補充：「希望大家不要太失望，我真的一樣珍惜所有支持我們的Bunnies。」

NewJeans自去年11月與所屬公司ADOR爆發合約爭議後，宣布以新名義「NJZ」展開獨立活動。不過ADOR方面隨即提起訴訟，要求確認專屬合約仍然有效，並向法院申請禁止她們以獨立身份進行廣告與演藝活動的假處分。法院於3月做出假處分「全數准許」的裁定，使NewJeans被迫暫停獨立活動，雖然她們對該判決提出異議申請，但已遭法院駁回，目前已進入上訴程序。