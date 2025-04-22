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黃正杰過世2天「艾瑞絲狂哭」　淚崩訴思念：你要我怎麼辦

記者王靖淳／綜合報導

31歲男星黃正杰過去因參加《康熙來了》爆紅，未料20日被家屬證實離世，噩耗讓眾多好友難以接受，其中很常和黃正杰一起拍片的網紅艾瑞絲，得知死訊後更是透過社群多次發聲，表達對好友離世的思念。今（22）日更在IG發文透露，這幾天醒來都忍不住淚流不止，同時也悲痛表示：「你要我怎麼辦。」

▲▼艾瑞絲。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248 ）

▲艾瑞絲發文分享與黃正杰的合照。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248 ）

面對好友黃正杰離世2天，艾瑞絲坦言，「討厭醒來，又會哭著想你」，她一想到對方不再回應，便陷入沉痛悲傷的心情，讓她在日常生活中幾乎無處可逃。艾瑞絲表示，這幾天彷彿陷入空洞狀態，不論是在家、在路上或是面對工作時，都難以控制眼淚，「起床攤床上哭，刷牙扶著洗手台哭，上uber跟司機借衛生紙哭」，情緒時常潰堤。

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▲▼艾瑞絲。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

▲艾瑞絲發文思念黃正杰。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

即使在與朋友吃飯時，艾瑞絲也會突然淚崩，就連去霧眉時都被對方誤會是因為疼痛才落淚，她坦然回應「不是」。她進一步提到，自己曾在便利商店、回家途中、甚至洗澡時，都無法壓抑失去好友的悲傷，只要想起黃正杰的離開，就有淚水奪眶而出，讓她忍不住向對方呼喊：「你要我怎麼辦。」

▲▼艾瑞絲。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

▲艾瑞絲過去和黃正杰常一起拍片。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

事實上，艾瑞絲在黃正杰過世的前兩天才見過面，兩人甚至原本約好要在25日一起拍片，黃正杰更計劃出新歌讓艾瑞絲唱副歌，並帶她去深圳玩。因此，當艾瑞絲在得知好友逝世後，仍繼續透過IG傳訊息給對方，並痛心喊話：「你給我回來，我真的好想抱抱你。」並難過表示，覺得自己平常對黃正杰太兇，沒有好好關心對方，心情非常悲痛。

▲艾瑞絲。

▲得知黃正杰離世後，艾瑞絲仍繼續傳訊息給他。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

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黃正杰, 艾瑞絲.網紅, YouTuber

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