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李霈瑜自稱「日常小綠派」蒐集雨水澆花　吳汶芳沒帶吸管「用湯匙吃珍珠」

記者蕭采薇／台北報導

氣候變遷問題日益嚴重，Discovery在2025世界地球日，再度展現對環保議題的重視，並攜手寧夏夜市，邀請愛地球大使李霈瑜（大霈），以及吳汶芳、PUZZLEMAN，透過音樂與創作，來喚醒大眾的環保意識，並鼓勵民眾參與「Discovery夜市減塑挑戰賽」。

▲吳汶芳xPUZZLEMAN世界地球日活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳汶芳（中）和PUZZLEMAN（左）出席世界地球日活動。（圖／記者林敬旻攝）

三人聊到愛地球的一件好事，現場互動妙語如珠，減塑生活哲學一觸即發。李霈瑜自稱「日常小綠派」，下雨天最愛蒐集雨水澆花，大讚天然雨水富含礦物質，讓植物長得更健康。吳汶芳則是「硬頸派」，不僅吃素愛地球，更是城市農夫，親手種菜自給自足，外出必備環保餐具，曾因忘了帶吸管，乾脆用湯匙吃珍珠奶茶裡的珍珠。

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代表「盡力而為派」的PUZZLEMAN，秀出手中那只早餐店塑膠袋，從晨間豆漿店，到午後便當、夜市小吃，總是默默陪伴著他的生活節奏，分享未來買房，一定要結合太陽能發電與雨水回收系統，展現他對環保的一份溫柔執著。

▲愛地球大使李霈瑜攜手好友吳汶芳、PUZZLEMAN於台北寧夏夜市為永續站台。（圖／Discovery 提供）

▲大霈（中）晚間趕到，與好友吳汶芳、PUZZLEMAN於台北寧夏夜市為永續站台。（圖／Discovery提供）

被問到如何以身作則響應­「Discovery夜市減塑挑戰賽」，李霈瑜和吳汶芳都是逛夜市時攜帶環保餐具的實踐者，PUZZLEMAN則有自己一套夜市美食環保攻略，堅持不在餓到極點時點餐，細心品嘗每一道料理，確保不浪費食物。三人異口同聲強調：「環保不是口號，也不是壓力，而是出自內心的生活選擇。」

▲吳汶芳xPUZZLEMAN世界地球日活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）PUZZLEMAN、吳汶芳和以看板出現的大霈。（圖／記者林敬旻攝）

挑戰將環保故事當成創作靈感，吳汶芳把「要喝珍奶卻沒帶吸管」這段有趣又貼近生活的減塑故事，哼唱進即興旋律裡，傳遞出「環保其實很簡單，只要願意改變一點點」的理念。PUZZLEMAN則以「早餐店塑膠袋」和「太陽能發電」為起點，結合節奏與押韻，帶來一段充滿巧思的即興饒舌，展現他對永續議題的敏銳觀察與獨特詮釋。兩人用音樂節拍串聯環保理念，創作出獻給地球的動人旋律。

▲吳汶芳xPUZZLEMAN世界地球日活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）PUZZLEMAN、吳汶芳現場演唱。（圖／記者林敬旻攝）

在受訪時，三人都強調，環保不只是口號，更是內心的選擇，希望能透過自身的行動喚起民眾意識。原本下午在排練舞台劇中的大霈，也在晚上合體現身，響應「Discovery夜市減塑挑戰賽」，並希望能透過此活動，讓更多人看到環保的重要性。

 

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世界地球日, 李霈瑜，以及吳汶芳、PUZZLEMAN

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