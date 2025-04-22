10大初戀系陸劇女神盤點！　她出道23年仍是「初戀天花板」

文／網路溫度計

陸劇近年在題材方面不斷有所突破，而其中最屹立不搖的絕對是以青春愛情為主題的校園劇，像是《致我們單純的小美好》、《暗格里的秘密》、《偷偷藏不住》等。在這些校園劇中，女演員們憑藉著清純可愛的長相以及開朗討喜的個性，在校園類作品中嶄露頭角，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點了十位出演過校園陸劇的「初戀系」女星人氣TOP 10，快一起來看看你心目中的白月光女神有沒有上榜吧！

NO.10 張淼怡

▲張淼怡。（圖／翻攝自微博／當我飛奔向你官微）

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1998年出生的張淼怡因為長相與林依晨相似，被網友戲稱為「小林依晨」，過去曾與韓團SEVENTEEN的成員文俊輝主演《獨家童話》，2023年以甜寵校園劇《當我飛奔向你》「蘇在在」一角而受到關注，在劇中演活倒追傲嬌校園男神的小甜妹，與搭檔的周翊然產生令人心動的化學反應，因此知名度暴漲，今年則在《難哄》中飾演女主角的閨蜜「鍾思喬」，開朗大方的形象再度讓她奠定校園甜妹的稱號！

NO.9 張婧儀

▲張婧儀。（圖／翻攝自微博／點燃我溫暖你官微）

被稱為濃顏天花板的張婧儀，多次以時裝秀亮眼的街拍而出圈，被網友們譽為「在逃公主」，淡妝時是清純的初戀，濃妝時又變身成風韻十足的異國公主。2021年出道作《風犬少年的天空》便嶄露頭角，形象與劇中所飾演的資優生李安然相當契合，接著憑藉《點燃我，溫暖你》一舉成名，劇裡扮演優秀獨立的學霸千金，與程式設計天才李峋（陳飛宇 飾）譜出一段甜虐交織的愛情故事，該劇在串流平台上的播放量突破26億，更在豆瓣被評為「最動人的青春愛情劇」，張婧儀將女主角溫柔卻堅定的個性完美演繹，網友們紛紛稱讚道，「張婧儀的演技太自然了！哭戲都不會太浮誇」、「是難得一見的寶藏女孩」、「現在青春劇裡少見這麼乾淨的演技了」。今年即將上線的《煥羽》將與校園男神周翊然合作，這部青春疼痛的校園劇改編自薔嶼的同名小說，兩人充滿純愛的氛圍被稱為根本是「天選男女主角」，在開播前就備受眾人期待。

NO.8 田曦薇

▲田曦薇。（圖／翻攝自微博／如此可愛的我們官微）

95後小花之一的田曦薇，憑藉清新可愛的外型與充滿靈氣的演技被封為甜妹代表，2022年先以古裝輕喜劇《卿卿日常》一鳴驚人，與人氣男星白敬亭搭檔，俏皮鬼馬的形象深受觀眾喜愛，接著又在《新川日常》與白敬亭二搭，掀起古裝甜寵劇熱潮，進一步奠定了「古裝小甜劇女神」的稱號。

除了古裝劇，田曦薇在校園劇上也有不俗的表現，2020年在《如此可愛的我們》中飾演個性大咧咧的女主角「黃橙子」，喜歡與同班的青梅竹馬鬥嘴，卻在面對心上人時則露出害羞緊張的一面，恰到好處又靈動自然的演技為劇情添加了許多趣味，與男主角之間逐漸升溫的曖昧感也讓觀眾相當心動，可說是校園裡人人都曾喜歡過的「初戀學妹」！

NO.7 周也

▲周也。（圖／翻攝自微博／網劇別對我動心 ）

北京電影學院表演系出身的周也，在電影《少年的你》中飾演反派「魏萊」一角受到關注，在劇中表現出清純無辜，飄著淡淡的小清新氣息，卻暗藏冷酷無情的性格，將黑與白的反差角色發揮得淋漓盡致。隨後出演古裝劇《山河令》開始走紅，憑藉《護心》、《很想很想你》等劇逐漸奠定陸劇流量花旦的地位。

周也曾參演多部青春校園劇，大多飾演聰慧善良的少女，與她與生具來的清新氣質非常契合，於2024年與高挑男神林一共同主演《別對我動心》，在劇中扮演著人前是溫柔可人的藝術學院校花，人後卻是在電玩遊戲中秒殺敵人的女戰神，乖巧卻不軟弱的性格相當受人喜愛，透過穩健自然的演技塑造出擁有自己理想與堅持的大女主，也讓她在甜寵劇市場進而站穩腳步，網友們表示，「她的眼神戲很有感染力，讓人很心動」、「每部作品都能明顯看到她的演技在進步，情緒層次變得更豐富」、「她的表演沒有尷尬的做作感。」

NO.6 白鹿

▲白鹿。（圖／翻攝自微博／白鹿my）

白鹿去（2024）年與男神王鶴棣搭檔演出《以愛為營》，堪稱2024下半年話題度最高的都市愛情劇，藉著高甜名場面不斷攻上熱搜，也讓白鹿擠進頂流女星之一。從小就有明星夢的白鹿，曾參加過韓國經紀公司SM的徵選，不幸落選後便轉戰模特兒圈，漸漸獲得關注，再從網紅逆襲成為流量演員，近年則積極參與許多膾炙人口的作品，像是《寧安如夢》、《長月燼明》、《周生如故》等熱劇，不管與哪位男演員搭都有極高的適配度。

出演過多種類型戲劇的她，在校園劇領域上也有所表現，《半是蜜糖半是傷》與《北上》中都曾換上學生制服，飾演女主角的學生時期，即使已經是近30歲的輕熟女，仍然少女感滿滿，一點也不違和，值得一提的是，白鹿在綜藝節目中卻是形象大反轉，有著「搞笑女」的稱號，劇組也說白鹿私下非常古靈精怪，性格爽朗且經常不計形象大笑，常常逗笑大家，真性情的表現更是圈粉一波。

NO.5 趙今麥

▲趙今麥。（圖／翻攝自微博／趙今麥angel）

10歲就以童星身分出道的趙今麥，從小就展現了出色的表演天賦，憑藉著多部熱門作品《初戀那件小事》、《開端》、《在暴雪時分》晉升為陸劇00後小花，不論是活潑調皮的學渣少女、機智勇敢的女大生或是乖巧體貼的資優生，紮實的台詞功力以及對情緒轉換的細膩拿捏，讓她的演技實力備受肯定，從青春校園到科幻懸疑、都市愛情，各種類型的題材都難不倒她，網友都讚嘆道，「趙今麥演技太有感染力了，每一次爆炸前的害怕都演得讓人揪心」、「有一場無聲地哭泣真的震撼到我了」、「她根本是演什麼像什麼」、「新生代演員裡面演技最在線的其中一個」，而清純甜美的鄰家外型也獲得許多人的喜愛，水汪汪的大眼睛和精緻小巧的五官，更讓她獲封「國民妹妹」的稱號！

NO.4 譚松韻

▲譚松韻。（圖／翻攝自微博／最好的我們、電視劇以家人之名）

同樣是童星出身的譚松韻，先是在飾演《後宮甄嬛傳》中的「淳貴人」被大眾所認識，接著主演青春校園劇《最好的我們》，以清新可愛又帶有成長歷程的角色「耿耿」大受歡迎，同時正式躋身人氣演員行列。最被廣為人知的作品則是在《以家人之名》中與男神宋威龍飾演重組家庭的兄妹「李尖尖」，將時而崩潰、時而冷靜的複雜情緒鮮活地演繹出來，極具親和力的形象讓她成為許多觀眾心目中最甜美的鄰家初戀，讓人彷彿走進了青春校園的世界，透過富有感染力的演技把成長中的遺憾詮釋得絲絲入扣；2023年與井柏然主演的《歸路》更是突破了4.03億流量，奪下中國戲劇熱度排行榜冠軍。

譚松韻不斷在現代劇、古裝劇、懸疑劇等不同類型的作品中挑戰不同的角色，展現出百變的可塑性與扎實演技，可鹽可甜的表演方式能夠駕馭各種少女角色，情緒渲染力也極強，出演的作品評價絕對在90後女演員前三名，不僅很會挑劇本，觀眾緣也極高，是位同時能扛收視又能扛口碑的實力派演員。

NO.3 趙露思

▲趙露思。（圖／翻攝自微博／偷偷藏不住官微）

提到校園女神則絕對不能漏掉的終極甜妹代表趙露思，不僅是近年來年輕女生追隨的流行指標，更是95後小花中發展最如日中天的一位。嬌小可愛的趙露思，雖然沒有典型美女的外貌，但憑藉著靈動活潑的演技，在各種甜寵劇擄獲了觀眾的心，成為了所有人心目中的「初戀白月光」，出道初期憑藉網劇《傳聞中的陳芊芊》的女主角陳芊芊走紅，2023年更以《偷偷藏不住》中元氣少女桑稚一角，創下自身演藝事業的高峰，此外，私下的她開朗直率、與粉絲做朋友的個性，也深受網友的喜愛，並掀起屬於「肉絲版」的可愛甜妹風潮，穿搭妝容被所有少女爭相模仿，希望能擁有她的「甜味」。

然而，事業正處巔峰期的她卻在今（2025）年傳出重病的消息，被爆出臥倒輪椅、吸著氧氣面罩的虛弱照片，趙露思在1月首度PO文發聲，控訴自己遭到前老闆搧巴掌、辱罵，種種不人道的荒謬行徑，該事件震驚了整個中國影視圈。

NO.2 章若楠

▲章若楠。（圖／翻攝自微博／影視劇難哄）

近期討論度爆表的陸劇《難哄》你跟上了嗎！該劇改編自作者竹乙的同名小說，在拍成戲劇前便已經有了巨量的原著粉絲，也因為身為《偷偷藏不住》的姊妹作，在開拍前就引起不小的轟動，開播後便迅速登上Netflix熱播冠軍，更創下平台陸劇的最高收視紀錄。

擔任女主角的章若楠也隨之爆紅，在劇中扮演著被高冷學長桑延暗戀近10年的初戀校花溫以凡，是一段從校園生活走到職場社會的甜虐愛戀。事實上，章若楠自出道以來就憑藉清新脫俗的外型與細膩真摯的演技，成功塑造了許多溫柔堅韌的女性角色，螢幕處女作為《悲傷淚流成河》，在劇中飾演校園美女學霸「顧森湘」，後來卻成為了校園霸凌的犧牲者，片中純真善良的形象深植觀眾心中，一播出就被冠上「寶藏女孩」的封號，也讓她一夕間登上微博熱搜榜，接著在與許光漢合作的電影《你的婚禮》，上演相戀15年最後卻無疾而終的戀愛故事，從青澀初戀到最後的遺憾收場，細膩地展現了角色的成長與心境變化，充滿仙氣的氣質更被封網友「氧氣初戀」，可說是所有人心目中的天選校花。

這次則在《難哄》中飾演溫婉堅強的溫以凡，恰到好處的氣場以及富含層次的演技，將經歷過許多黑暗時刻的溫以凡，演繹的溫柔又強大，總是淚眼汪汪的雙眼搭配充滿破碎感的氛圍深深的感染了所有觀眾。

NO.1 劉亦菲

▲劉亦菲。（圖／翻攝自微博／致青春·原來你還在這裡）

眾望所歸的初戀天花板，就是大家的「神仙姐姐」劉亦菲啦！15歲就憑藉《金粉世家》出道，飾演清純善良的白秀珠，接著主演多部古裝劇《天龍八部》、《仙劍奇俠傳一》展現仙氣十足的古裝魅力，2020年更進軍好萊塢，主演迪士尼真人電影《花木蘭》，成為首位擔任迪士尼真人電影女主角的華人演員。

雖然她鮮少接演校園題材的作品，不過淡雅迷人的氣質卻與校園中的校花形象相當契合，像是在校園愛情電影《五月之戀》飾演台灣少女小薇，與陸毅展開一段浪漫的異地網戀，唯美的畫面營造出純愛夢幻感，劉亦菲細膩自然的演技完美詮釋出青春少女的羞澀戀愛感，被觀眾獲封為「初戀臉」代表，網友們都直呼「當年的劉亦菲真的像仙女一樣，演17歲少女也很自然」、「劉亦菲的氣質真的太適合校園劇，完全就是白月光初戀的感覺」、「她的演技雖然不算爆發型，但勝在自然不做作」。

▲初戀系陸劇女神TOP 10。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）