呂文婉挨酸「玻尿酸打太多」　翻白眼反擊：有種照片PO來讓我瞧瞧

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人呂文婉平時工作繁忙，仍會透過社群記錄生活，今（22）日她趁錄影空檔在化妝間自拍，並將照片上傳至臉書，同時也向留言批評她外表的酸民喊話：「有種就把照片PO上來讓我瞧瞧。」並在文末附上翻白眼的表情符號。

▲呂文婉會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

透過呂文婉分享的自拍照可見到，她身穿一件白色上衣，搭配淺色立體紋理的外套。她坐在化妝間的桌子前面，用手撐著左臉，對鏡頭擺出自在的動作，看起來心情輕鬆愉快，同時也在文中透露，這次在錄影空檔的隨手自拍，只是單純想在社群上露露臉，「等錄影，化妝間隨手拍，只是很單純覺得該露露臉。」

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▲呂文婉曬自拍照反擊酸民。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉進一步提到，有部分網友針對她的外貌提出負面評論，並留言批評她「醜死了」、「玻尿酸打太多」、「看見鬼。」為此，她面對酸民的吐槽，絲毫不受影響，反而以幽默的口吻直球回擊：「有種就把照片PO上來讓我瞧瞧。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「我欣賞妳」、「管他們說什麼」、「最後一句我喜歡。」