ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

呂文婉挨酸「玻尿酸打太多」　翻白眼反擊：有種照片PO來讓我瞧瞧

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人呂文婉平時工作繁忙，仍會透過社群記錄生活，今（22）日她趁錄影空檔在化妝間自拍，並將照片上傳至臉書，同時也向留言批評她外表的酸民喊話：「有種就把照片PO上來讓我瞧瞧。」並在文末附上翻白眼的表情符號。

▲▼呂文婉（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

▲呂文婉會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

透過呂文婉分享的自拍照可見到，她身穿一件白色上衣，搭配淺色立體紋理的外套。她坐在化妝間的桌子前面，用手撐著左臉，對鏡頭擺出自在的動作，看起來心情輕鬆愉快，同時也在文中透露，這次在錄影空檔的隨手自拍，只是單純想在社群上露露臉，「等錄影，化妝間隨手拍，只是很單純覺得該露露臉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼呂文婉（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

▲呂文婉曬自拍照反擊酸民。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉進一步提到，有部分網友針對她的外貌提出負面評論，並留言批評她「醜死了」、「玻尿酸打太多」、「看見鬼。」為此，她面對酸民的吐槽，絲毫不受影響，反而以幽默的口吻直球回擊：「有種就把照片PO上來讓我瞧瞧。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「我欣賞妳」、「管他們說什麼」、「最後一句我喜歡。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

推薦閱讀

「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

肯爺突認曾與親戚亂倫！　「幫對方口交到14歲」新歌歌詞是真的

肯爺突認曾與親戚亂倫！　「幫對方口交到14歲」新歌歌詞是真的

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

家寧一家四口遭檢約談！「獨漏哥哥」原因曝光　衰捲風波雞肉店收攤

家寧一家四口遭檢約談！「獨漏哥哥」原因曝光　衰捲風波雞肉店收攤

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

肯爺突認曾與親戚亂倫！　「幫對方口交到14歲」新歌歌詞是真的

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

家寧一家四口遭檢約談！「獨漏哥哥」原因曝光　衰捲風波雞肉店收攤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

呂文婉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. IG網紅遊迪士尼「打強光拍照」挨批！　火速關留言...首回應了
  2. 天殘突離世「凱莉代打上場」　主辦宣布調整4演出：將新增紀念活動
  3. 李連杰微博停更5年再發文！　曝「有孩子成年了」：愛不會畢業
  4. 劉亞仁涉毒「新片入圍影帝」！　韓網反應曝光：是不是瘋了
  5. 黃子佼藏12少女「586部性影像」　林心如罕見撂重話：無法容忍！
  6. 北極熊「孤獨站在海冰」面露哀愁震撼畫面曝　找不到食物瀕臨滅絕
  7. KID錄影請假「原因曝光」！峮峮主持一半急解釋　忙拍網美照：他不要看
  8. 呂文婉挨酸「玻尿酸打太多」　翻白眼反擊：有種照片PO來讓我瞧瞧
  9. 劉德華大膽表態：可以為股市賣身　「一夜爆富、財富自由」都是割韭菜
  10. 學生遭撞8人傷！　網喊「康橋家長不好惹」賈永婕親自回擊了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366